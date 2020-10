Der Frauenanteil bei der Bremer Polizei ist seit 2016 leicht gestiegen. (Armin Weigel / dpa)

Immer mehr Frauen in Bremen üben ehemals klassische Männerberufe aus. Das geht aus einem Bericht zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes hervor, den das Finanzressort von Dietmar Strehl (Grüne) veröffentlicht hat. Dem Bericht zufolge, der sich auf Daten aus dem Jahr 2018 stützt, ist der Frauenanteil bei der Polizei gegenüber dem Jahr 2016 von 25,2 auf 26,7 Prozent gestiegen. Im Strafvollzug habe es einen Zuwachs von 24,1 auf 25,8 Prozent gegeben.

„Die Frauenförderung in der bremischen Verwaltung wirkt. Besonders erfreulich ist der steigende Frauenanteil in klassischen Männerdomänen wie Polizei und Strafvollzug. Es ist uns ein Anliegen, dass sich dieser Trend fortsetzt“, kommentiert Strehl den Bericht. Bei der Feuerwehr, in der Forschung und beim technischen Personal ist der Frauenanteil hingegen fast unverändert niedrig geblieben.

Dafür übernehmen immer mehr Frauen in Bremen Leitungsfunktionen, die laut Landesgleichstellungsgesetz mindestens zur Hälfte weiblich besetzt sein sollen. Dieses Ziel wurde im Jahr 2018 mit einem Frauenanteil von 46,5 Prozent fast erreicht. Gegenüber 2016 ist ein Anstieg um 6,1 Prozent zu verzeichnen (gegenüber 2000: plus 19 Prozent). „Der hohe Frauenanteil in Fortbildungsveranstaltungen und Leitungsfunktionen zeigt, dass sich Frauen beruflich entwickeln wollen und es auch tun“, so Strehl.

Der Bericht zeigt allerdings auch, dass Frauen eher in einzelnen Bereichen Spitzenpositionen besetzen, im absoluten Vergleich zu Männern aber immer noch unterrepräsentiert sind. Schulleitungen und deren Stellvertretungen bilden weiterhin die größte Gruppe von weiblichen Führungskräften. Senatorische Dienststellen sind zu 30 Prozent mit Frauen besetzt.