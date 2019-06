Maike Schaefer, Kristina Vogt und Carsten Sieling stellten sich vor der zweiten Koalitionsverhandlung der Presse (Bernd Kramer)

Koalitionsverhandlungen, Runde zwei: Die voraussichtlichen künftigen Bündnispartner SPD, Grüne und Linke haben am Dienstag erste konkrete Ergebnisse erzielt, die Eingang in einen Koalitionsvertrag finden sollen. So ist geplant, neben den etablierten Kultureinrichtungen die freie Szene stärker zu fördern, als dies bisher der Fall ist. Im Wissenschaftsbereich sollen die Klimaforschung und der Gesundheitssektor gestärkt werden. Die Rede ist hier von einem „Gesundheitscampus“ – nicht als Ort an einer akademischen Einrichtung, sondern im Sinne einer stärkeren Vernetzung und des Ausbaus vorhandener Angebote. Geplant ist unter anderem die Gründung eines Hebammen-Studiengangs. Das vor wenigen Jahren eingestellte Sportstudium soll wiederbelebt werden.