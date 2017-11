Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sieht durch das Maßnahmenbündel „Benachteiligungen innerhalb bestimmter Berufsgruppen beendet“. (dpa)

Gut 6000 Beamte in Bremen und Bremerhaven sollen mehr Geld erhalten. Das wird der Senat voraussichtlich an diesem Dienstag der Bürgerschaft empfehlen. Es geht dabei nicht um reguläre Gehaltssteigerungen als Folge von Tarifverhandlungen, sondern um Zuschläge, die bestimmte Berufsgruppen wie Polizisten in besonders gefährlichen Verwendungen, Grund- und Mittelstufenlehrer, Feuerwehrleute und Justizvollzugsbeamte erhalten.

Das Paket mit einem Gesamtvolumen von rund 3,8 Millionen Euro jährlich zielt darauf, den Öffentlichen Dienst in Bremen als Arbeitgeber attraktiver zu machen, gerade auch in Konkurrenz zu den niedersächsischen Behörden. Das Zulagensystem im öffentlichen Dienst der Hansestadt ist ein Dickicht, das selbst Fachleute nicht vollständig durchblicken. So sind zum Beispiel die Gehaltsaufschläge für Polizeitaucher davon abhängig, wie viele Meter die Beamten bei einem Einsatz in ein Gewässer vordringen.

Neu ordnen und vereinfachen

„Wir hatten bereits vor über einem Jahr erste Gespräche mit Bürgermeister Carsten Sieling und Finanzsenatorin Karoline Linnert über die Frage, wie man das Thema Zuschläge neu ordnen und vereinfachen kann“, sagt Bremens DGB-Vorsitzende Annette Düring. Die jetzt erreichte Regelung ist aus Dürings Sicht „ein erster großer Schritt in die richtige Richtung“, der das „Kuddelmuddel“ und die Ungleichbehandlung in einigen Bereichen zumindest abbaut.

Beispiel Lehrer: Stimmt die Bürgerschaft zu, dann bekommen künftig nicht nur Studienräte, sondern auch Lehrkräfte an Grundschulen sowie im Sekundarbereich I eine monatliche Zulage von 88,95 Euro. Das Gehaltsgefälle bei den Pädagogen wird also ein Stück weit verringert. Ein neues Zulagensystem wurde auch für die Polizei entworfen, genauer: für diejenigen Polizisten, deren Dienstzeiten sich dem üblichen Wechselschichtbetrieb entziehen, also beispielsweise Angehörige des Spezial- und Mobilen Einsatzkommandos, verdeckte Ermittler und Sprengstoffentschärfer.

Mehr zum Thema Attraktiv Einige Bremer Beamte bekommen zukünftig mehr Geld. Was die einen freuen wird, wirft bei anderen die ... mehr »

Nachgebessert wird überdies bei den Feuerwehrleuten, deren monatliche Zulage von 127 auf 150 Euro angehoben wird, sowie bei den Justizbeschäftigten. Sie erhalten eine bessere Bezahlung für den Dienst zu ungünstigen Zeiten. Auch für Berufseinsteiger will sich Bremen als Arbeitgeber attraktiver machen. Erstmals sollen Anwärter auf das Beamtenverhältnis in den niedrig besoldeten Laufbahngruppen (bis A 11) in diesem Jahr ein Weihnachtsgeld zwischen 710 und 840 Euro erhalten.

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sieht durch das Maßnahmenbündel „Benachteiligungen innerhalb bestimmter Berufsgruppen beendet“, wie sie auf Anfrage des WESER-KURIER sagte. Besondere Belastungen würden in Zukunft besser honoriert, und „die Erhöhung der Zulagen ist zwischen den Berufsgruppen gerecht verteilt worden“. So uneingeschränkt positiv wie Linnert sieht DGB-Chefin Düring das Zulagenpaket nicht.

Bundesländer ziehen nach

Mit dem jetzt angepeilten Volumen von 3,8 Millionen Euro habe die Gewerkschaftsseite zwar ursprünglich nicht gerechnet. Ausreichend sei es aber nicht. „Wir müssen nächste Schritte machen und vor allem die Vielzahl der Einzelregelungen bei den Zulagen verringern“, sagt Annette Düring. „Vielen Kollegen ist nicht wirklich klar: Was bekomme ich wann wofür?“ Aufholbedarf sieht die DGB-Vorsitzende unter anderem bei Polizisten im normalen Schichtdienst.

Auch der Landessprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Christian Glöde, hält den jetzt beabsichtigten Zuschlag für Grund- und Mittelstufenpädagogen bestenfalls für einen positiven Ansatz. „Ich bezweifele, dass die 88,95 Euro ausreichen, um bei umworbenen Fachkräften eine Entscheidung für Bremen zu bewirken“, sagte Glöde. Bundesweit herrsche derzeit ein Mangel an gut ausgebildeten Lehrern. „Deshalb fordern wir die Gehaltsstufe A 13 unterschiedslos für alle Pädagogen von der Grundschule bis zum Gymnasium“, so Glöde.

Berlin und Brandenburg hätten das bereits realisiert, andere Bundesländer zögen nach. In der Konkurrenz mit Niedersachsen liegt der bremische Schuldienst als Arbeitgeber nach Glödes Ansicht nach wie vor hinten. Das gelte zum einen bei der Bezahlung – erst recht, wenn man berücksichtige, dass Bremer Pädagogen für ihr Geld 25 Wochenstunden arbeiten müssten statt 23,5 wie ihre niedersächsischen Kollegen. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Tätigkeit an Bremer Schulen aufgrund der Zusammensetzung der Klassen gerade in Brennpunkt-Stadtteilen sehr belastend sein könne.