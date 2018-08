Grundschullehrkräfte sollen in Bremen in Zukunft genauso viel verdienen wie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen. Ihr Gehalt soll auf die Stufe A 13 angehoben werden. Das hat das Bremer Landesparlament am Mittwoch einstimmig beschlossen. Ab wann dies greifen soll, wurde noch nicht beschlossen.

Derzeit gibt es laut Bildungsbehörde mehr als 1000 Grundschullehrkräfte in Bremen, die davon profitieren könnten. Die Umsetzung wird Bremen laut Staatsrat Frank Pietrzok (SPD) einen erheblichen Millionenbetrag kosten.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlten bis zum Jahr 2025 rund 35 000 Grundschullehrer. Neu eingestellt werden müssten mehr als 105 000 Pädagogen, dem gegenüber stünden künftig nur rund 70 000 Uni-Absolventen. Angesichts dieses Fachkräftemangels werben die Bundesländer um ausgebildete Pädagogen und stehen im Wettbewerb.

Zuletzt verdienten Grundschullehrer in den meisten Bundesländern pro Monat mehrere hundert Euro weniger als ihre Kollegen an Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen. Berlin und Brandenburg haben die Höhergruppierung von Grundschullehrern für das Jahr 2019 bereits beschlossen. Schleswig-Holstein zog im April dieses Jahres nach und plant nun, dass Grundschullehrer dort künftig A 13 bekommen. Ab dem Jahr 2020 soll ihre Bezahlung schrittweise steigen. Auch in Niedersachsen wird A13 aktuell geprüft, ähnliche Pläne gibt es in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern.

In Bremen hatte die Bildungsgewerkschaft Gew zuletzt ein Gutachten eines Juristen zu dem Thema in Auftrag gegeben - der Gutachter kam zu dem Schluss, die unterschiedliche Bezahlung von Lehrern an Grundschulen und Gymnasien verstoße gegen das Grundgesetz. Der Gew zufolge beträgt der Gehaltsunterschied in Bremen rund 400 bis 500 Euro pro Monat. Bremen hat für Lehrkräfte mit A12 zuletzt eine kleine Zulage von etwa 90 Euro pro Monat eingeführt. Seit den 70er-Jahren bekamen Grundschullehrkräfte in Bremen allerdings sogar A 13 – dies wurde aber 2005 abgeschafft, um zu sparen. Fast 90 Prozent der Lehrkräfte an Bremer Grundschulen sind Frauen. Die Ausbildung ist für Grundschul- und Gymnasiallehrer in Bremen gleichlang.