Bund und Länder haben sich auf die Fortführung der drei großen Wissenschaftspakte geeinigt und damit auch Gelder für die Forschung und Lehre in Bremen und Niedersachsen gesichert. „Das ist ein dreifach guter Tag: für die Wissenschaft, für alle Menschen und für das Land insgesamt“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nach dem Ministertreffen am Freitag. Von einem „sehr, sehr guten Ergebnis“ sprach auch Eva Quante-Brandt, Wissenschaftssenatorin in Bremen und Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK), die die Entscheidung am Donnerstagabend getroffen hatte.

Über den Hochschulpakt, den es seit 2007 gibt und der nun Zukunftsvertrag heißen soll, wurden bereits Hunderttausende neue Studienplätze aufgebaut. Der neue Vertrag sieht vor: Zwischen 2021 und 2023 bekommen die Länder jedes Jahr 1,88 Milliarden Euro, danach werden es bis 2027 jährlich 2,05 Milliarden Euro sein. Die Länder schießen eine gleich große Summe zu. Danach wird neu verhandelt, Geld soll es aber weiterhin geben. Die Fördersumme bemisst sich – anders als bisher – nun nicht mehr nur an den Studienanfängern, sondern auch an den Absolventen und den Studierenden in der Regelstudienzeit.

Pauschale von 280 Millionen Euro

Die Stadtstaaten, die in der Vergangenheit besonders viele Studierende aufgenommen haben, und die ostdeutschen Länder, die ihre Kapazitäten gehalten haben, bekommen außerdem sieben Jahre lang zusammengenommen eine Pauschale von insgesamt 280 Millionen Euro.

Für Bremen bedeutet der neue Vertrag nach Angaben von Eva Quante-Brandt (SPD), dass das kleinste Bundesland jährlich Geld in Höhe von mindestens 26 Millionen Euro bekommt. Mit diesen Mitteln könnten – wie im Wissenschaftsplan 2025 vorgesehen – die vorhandenen Studienplätze in der Breite gesichert und in besonders nachgefragten Bereichen ausgebaut werden, sagte Quante-Brandt. „Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Bremen geleistet.“ Zudem werde den Hochschulen so die Möglichkeit gegeben, bislang befristete in unbefristete Stellen umzuwandeln. Das frische Geld kann die Bremer Hochschullandschaft gut gebrauchen: Noch bis Ende des Jahres wird die Uni Bremen aus der Exzellenzinitiative gefördert. Diesen Status hat die Hochschule allerdings verloren. Ab kommendem Jahr hat Bremen mit dem Forschungsinstitut Marum nur noch ein Exzellenzcluster am Start.

Kritik gab es von den Linken. Deren wissenschaftspolitische Sprecherin Miriam Strunge tadelte, dass in dem Pakt nicht eindeutig festgehalten sei, wie mit der Entfristung umgegangen werden solle. „Es bleibt in den Händen der Hochschulenund Universitäten, darüber zu bestimmen.“ Weil der Zukunftsvertrag auf Dauer gestellt wird, die Hochschulen also Planungssicherheit bekommen, hatten sich die Gewerkschaften im Vorfeld darum bemüht, bei den Bund-Länder-Verhandlungen massenhaft feste Stellen zu erreichen. Nachdem dies nicht von der GWK in den Vertrag aufgenommen wurde, hoffen sie nun, dass die Ministerpräsidentenkonferenz, die den Pakt am 6. Juni final beschließen will, noch entsprechende Änderungen vornimmt.

Die Wissenschaftspolitische Sprecherin der Bremer CDU, Susanne Grobien, freut sich, dass es endlich zu einer Einigung zwischen Bund und Ländern gekommen ist: „Es ist gut, dass die Mittel für den neuen Hochschulpakt verstetigt werden. Forschung braucht stabile Bedingungen.“

Auch beim Qualitätspakt Lehre, der fortan „Innovationen in der Lehre“ heißt, und beim Pakt für Forschung und Innovation hat sich die GWK geeinigt. Für die Lehre gibt es statt bisher jährlich 200 Millionen Euro ab 2021 nur noch 150 Millionen Euro. „Es ist schade, dass für die Lehre nicht mehr drin ist“, sagte Magnus Buhlert, wissenschaftspolitischer Sprecher (FDP). Bremen müsse versuchen, mit eigenen Mitteln zur Qualitätssteigerung der Lehre beizutragen. Der Pakt fürForschung und Innovation sichert den Forschungsinstituten und der Deutschen Forschungsgemeinschaft bis 2030 wachsende Zuschüsse in Höhe von drei Prozent. Neu ist die längere Laufzeit von zehn Jahren. Bei der Finanzierung müssen die Länder stärker ran, zuletzt hatte der Bund den Großteil der Kosten geschultert.

