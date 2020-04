Tagesmütter und -väter in Bremen sollen mehr Geld bekommen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Tagesmütter und -väter in Bremen sollen ab Beginn des kommenden Kindergartenjahres im August besser bezahlt werden. Diesem Vorhaben der rot-grün-roten Koalition hat die Bildungsdeputation nach Angaben der Grünen zugestimmt. Zudem solle das Vergütungssystem für Tageseltern transparenter werden. Ab 1. August sollen Tageseltern, die fünf Kinder in Vollzeit betreuen, je nach ihrer Qualifizierung zwischen 140 Euro und 300 Euro brutto mehr bekommen, sagt Solveig Eschen, kinderpolitische Sprecherin der grünen Bürgerschaftsfraktion.

Dies sei ein wichtiger Schritt für eine auskömmliche Bezahlung. „Die Arbeit der Tagesmütter und -väter ist eine unverzichtbare Säule der Kinderbetreuung“, so Eschen. Tageseltern arbeiten fast immer als Selbständige und betreuen insbesondere viele der jüngsten Kinder unter drei Jahren. Die höhere Vergütung soll pro Jahr etwa 700 000 Euro kosten. Die Mittel sind laut den Grünen im Entwurf für den Bremer Haushalt veranschlagt. Künftig soll es je nach Qualifikation drei Vergütungsgruppen für Tageseltern geben, in Anlehnung an die Tarife des öffentlichen Dienstes für Erzieher, Sozialassistenten und Kinderpfleger.