30 Prozent mehr Geld für die Sanierung und Ausstattung von Spielplätzen – das ist in Bremen den Grünen zufolge geplant. (PETRA STUBBE)

Für Spielplätze und Jugendarbeit sollen in Bremen künftig mehr Mittel bereitstehen. Dafür hat der Jugendhilfeausschuss am Dienstag seine Zustimmung gegeben, wie die Grünen mitteilen. Für die Instandhaltung der Spielplätze stünden rund 2,7 Millionen Euro für 2020/21 bereit, sagt die Sozialpolitikerin der Grünen-Fraktion, Sahhanim Görgü-Philipp. Das entspreche einer Erhöhung von mehr als 30 Prozent. Für neue Spielgeräte seien jährlich 1,5 Millionen Euro mehr veranschlagt. Außerdem werde eine Million Euro in die Ausstattung von Jugendräumen investiert. Erstmals solle es zudem ein überregionales Budget für offene Jugendarbeit geben. Görgü-Philipp spricht mit Blick auf die Mittelerhöhungen von „einem Quantensprung“ für die Kinder- und Jugendarbeit. Neu sei auch, dass es ab 2021 einen mit 200 000 Euro dotierten Ausbildungsfonds geben soll. Dadurch sollen pro Jahr bis zu neun Plätze für ein Anerkennungsjahr in Jugendfreizeitheimen entstehen.