Künftig sollen alle Lehrkräfte in die Besoldungsgruppe A 13 eingruppiert werden. (Mohssen Assanimoghaddam)

Grundschullehrer sollen künftig genauso viel verdienen wie Lehrer an weiterführenden Schulen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Zudem soll auch die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in belasteten Stadtteilen der Stadt Bremen besser entlohnt werden: Sie sollen künftig ebenfalls in einer höheren Entgeltgruppe gruppiert werden. Damit wird ein zentraler Punkt der Bremer Erklärung „Gute Arbeit in Kitas“ umgesetzt.

Laut Senat sollen bis 1. August 2021 alle verbeamteten Lehrkräfte im Land Bremen in die Besoldungsgruppe A 13 eingeordnet werden. Davon profitieren nach Angaben des Senats knapp 1400 Lehrkräfte. Das betrifft vor allem Grundschullehrer: Momentan sind die meisten von ihnen noch in einer niedrigeren Besoldungsklasse als beispielsweise Gymnasiallehrer eingruppiert. Auch einige Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, die zuvor durch ihre Lehrtätigkeit an Hauptschulen oder Realschulen schlechter bezahlt wurden, sollen nun das gleiche Gehalt wie ihre Kollegen bekommen. Im Schnitt bedeutet das eine Gehaltsserhöhung für Lehrer in Vollzeitstellen von knapp 480 Euro.

Von den neuen Eingruppierungsregeln für Erzieher sollen Einrichtung in Stadtteilen mit einem entsprechenden Sozialindex profitieren. Schon ab 1. April 2019 werden deshalb 630 Erzieher in Einrichtungen von Kita Bremen besser bezahlt, für die freien Träger könnten diese Regelungen nach weiteren Verhandlungen ab dem 1. August 2019 gelten. Dort wären 670 Mitarbeiter betroffen.