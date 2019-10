Die Maritime Woche gehört zu den geförderten Aktivitäten. (Christina Kuhaupt)

Nach jahrelangen Nullrunden können sich die Werbegemeinschaften im Stadtgebiet erstmals wieder auf ein deutliches Plus bei den Zuschüssen der öffentlichen Hand einstellen. Voraussichtlich im kommenden Jahr soll die Unterstützung aus dem Haushalt der Stadtgemeinde um 20 Prozent steigen. Mit einem entsprechenden Vorschlag des Wirtschaftsressorts wird sich der Senat in Kürze befassen.

Werbegemeinschaften wie die City-Initiative Bremen-Werbung und das Vegesack-Marketing oder auch kleinere Stadtteilinitiativen, wie es sie in Hemelingen und Gröpelingen gibt, bemühen sich seit vielen Jahren, durch Veranstaltungen, Messen und Aktionen, Besucher in die Quartiere zu holen und damit letztlich auch Kundschaft für Einzelhandel und Gastronomie. Das Wirtschaftsressort schätzt, dass durch einschlägige Aktivitäten jährlich rund 750 000 Menschen erreicht werden. Zuletzt hatte 2016 das Institut für Geografie der Universität Bremen allen sechs Standortgemeinschaften gute Arbeit und eine hohe Effektivität der eingesetzten Etats bescheinigt, die sich aus Mitgliedsbeiträgen angeschlossener Unternehmen und städtischen Zuschüssen zusammensetzen.

Tendenziell haben die Institutionen jedoch immer weniger Geld zur Verfügung. Denn während die Spielräume zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge weitestgehend ausgereizt sind und die öffentlichen Zuschüsse seit Jahren stagnieren, sind die Kosten stetig gestiegen. Neben der allgemeinen Preissteigerung schlug zuletzt beispielsweise die Erhöhung des Landesmindestlohns zu Buche. Sie verteuerte den Personaleinsatz etwa beim Veranstaltungsaufbau, bei Bewachung und Aushilfstätigkeiten. Auch die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit bei Veranstaltungen belasteten die Werbegemeinschaften finanziell. Durch die geplante, rund 20-prozentige Anhebung der städtischen Zuwendungen im kommenden Jahr soll hierfür nun ein Ausgleich geschaffen werden. Für 2021 bis 2023 stellt der Senat zusätzlich jeweils einen Inflationsausgleich in Aussicht. Im Fall der City-Initiative heißt das konkret, dass sie für 2020 mit 417 000 Euro an öffentlicher Förderung rechnen kann, zuletzt waren es 350 000. Insgesamt wird sich der Etat der Werbegemeinschaft für die Innenstadt auf über 870 000 Euro belaufen. Etwas mehr als die Hälfte kommt also durch Mitgliedsbeiträge der angeschlossenen Unternehmen und Institutionen herein. Das Vegesack-Marketing bekam für das laufende Jahr 225 000 Euro, 2020 werden es voraussichtlich 265 000 Euro sein. Die höchste Steigerung städtischer Zuschüsse verzeichnet das Stadtteilmanagement für die Neustadt. Ihm wurde ein Plus von 30 Prozent zugestanden. Dort verursacht ein Umzug höhere Kosten.

Endgültig gesichert sind die höheren Zuschüsse noch nicht, eine Entscheidung der zuständigen Deputation steht aus. Gleichwohl begrüßte der Geschäftsführer der City-Initiative, Jan-Peter Halves, die jetzt in Aussicht gestellten Verbesserungen. „Wir wären froh, wenn das so durchgeht“, sagte Halves dem WESER-KURIER. Dank der zusätzlichen Mittel werde die Werbegemeinschaft voraussichtlich die dringend erforderliche Modernisierung ihrer EDV in Angriff nehmen können. Stefan Storch, stellvertretender Vorsitzender der City-Initiative, sieht durch die geplante Anhebung der öffentlichen Zuwendungen „einen vernünftigen Plafond erreicht“. Der Geschäftsführer des Vegesack-Marketing, Wolfgang Helms, wollte noch keine Bewertung abgeben.