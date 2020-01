Nierentransplantation am Uniklinikum Leipzig. (Waltraud Grubitzsch)

Die Zahl der Organspenden ist in Bremen im vergangenen Jahr gestiegen. Acht Spendern wurden insgesamt 25 Organe entnommen – 2018 waren es 15 Entnahmen bei vier Spendern. In Niedersachsen hingegen ging sowohl die Anzahl der Spender als auch die Zahl der entnommenen Organe leicht zurück. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilt, ist bei den Spenden deutschlandweit ein leichter Rückgang zu erkennen. Deutschland bilde mit einer durchschnittlichen Rate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner nach wie vor eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich, heißt in der Meldung weiter.

Am Donnerstag, 16. Januar, soll der Bundestag über neue Regeln für Organspenden entscheiden. Dabei geht es um die sogenannte Widerspruchslösung. Ein fraktionsübergreifender Gesetzesentwurf von einer Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt die „doppelte Widerspruchslösung“ an. Ab dem 1. Oktober 2022 sollen demnach alle Bürger grundsätzlich als Spender gelten. Man soll dazu aber später Nein sagen können. Ansonsten wäre noch bei Angehörigen nachzufragen, ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist. Eine andere Abgeordnetengruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock schlägt vor, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf das Thema Organspende angesprochen werden.

