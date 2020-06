Freut sich über mehr öffentliche Anerkennung für das staatliche Gesundheitswesen: Senatorin Claudia Bernhard (Linke). (Christina Kuhaupt)

Claudia Bernhard: Allerdings, die Gesundheitsämter waren ja die Super-Stiefkinder der letzten Jahre. Wir haben extrem viele Vakanzen und Nachbesetzungsschwierigkeiten, das hängt auch damit zusammen, dass die öffentlichen Tarife nicht attraktiv sind für Mediziner und Medizinerinnen. Alles, was jetzt Nachverfolgungen und Testungen anbelangt, das wuppt das Gesundheitsamt. Wir haben aus dem Stand 80 Leute aus anderen Zusammenhängen dahin organisiert, damit sie das auffangen können...

Und die muss nachhaltig sein. Es kann nicht sein, dass man sagt: Prima, jetzt ist die Pandemie zu Ende, jetzt ziehen wir die alle wieder ab. Sondern es ist deutlich geworden, dass wir auf so schmalem Fuß nicht überleben können.

Beides. Das ist natürlich eine Personalfrage, weil die Arbeitsplätze nicht so attraktiv sind, gerade was Ärzte und Ärztinnen anbelangt. Die brauchen attraktive Arbeitsbedingungen. Aber auch die Struktur muss nachhaltig besser aufgestellt werden. Das Gesundheitsamt insgesamt hat bislang blendende Arbeit geleistet, deshalb sind wir in der Pandemie auch ganz gut davongekommen. Aber inzwischen gehen sie auf dem Zahnfleisch.

Die sind momentan bei etwa 250 Personen. Die bräuchten 20 bis 30 Prozent mehr, also 50 bis 60 Personen zusätzlich.

Dafür werde ich kämpfen. Nun wird es jedenfalls anerkannt, dass dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine hohe Bedeutung zukommt. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Das haben wir in den letzten drei, vier Monaten durchgehalten, aber mit diesem geringen Personalbestand ist das für die Zukunft undenkbar. Wir werden uns darum kümmern müssen, was über das Bundeskonjunkturpaket abzubilden ist und was über die Landesebene finanziert werden muss.

Den hatten wir auch, genauso wie die Krankenhäuser einen haben. Es gab schon vorher Ausbrüche, die Pandemie hat uns nicht ganz unvorbereitet getroffen. Aber ich war am Anfang ganz erstaunt, der letzte Pandemieplan auf der Homepage war von 2011.

Klar, das mussten wir ja auch. Es gab und gibt selbstverständlich Kompetenzen in den einzelnen Referaten. Aber der Plan als solcher war nicht mehr angefasst worden. Und das geht natürlich nicht. Das sollte alle ein bis zwei Jahre überarbeitet werden.

Wenn so eine Pandemie um die Ecke kommt, dann sind wir wirklich heilfroh, wenn wir einen kommunalen Klinikverbund haben, wo der staatliche Zugriff hoch ist und der flexibel reagieren kann. Diese Pandemie hat die Geno im Wesentlichen abgefedert. Ich erinnere nur an die erste Corona-Ambulanz, die bis heute existiert unter der Ägide der Geno.

Die Geno ist ja immer so ein bisschen der Prügelknabe, wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht. Aber wir sehen jetzt, wie sehr wir diese Struktur brauchen, wie sehr wir darauf angewiesen sind für die gesundheitliche Versorgung dieser Stadt.

Völlig richtig. Aber da ist die Frage: Was sind die Kriterien? Man muss sich die Finanzierungsgrundlage für Krankenhäuser ansehen. Der Krankenhaus-Strukturfonds zum Beispiel hat eine falsche Grundlage insofern, als dass er weitgehend auf Zentralisierung und Bettenabbau ausgerichtet ist.

Absolut. Wir sollten Lehren aus der Pandemie ziehen. Es geht eben auch darum, nicht immer nur die Optimierung der Krankenhauslandschaft im Blick zu haben. Im Grunde ist die aktuelle Förderkulisse für Krankenhäuser eine, die das Gesundheitswesen schwächt. Und nicht stärkt. Da müssen wir einen wirklichen Paradigmenwechsel vornehmen.

Wir müssen uns fragen: Wollen wir wirklich nur die Bereiche am Leben lassen, die über die DRGs (kurz für: Diagnosis Related Groups, deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen, bezeichnet ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren, Anm. d. Red.) finanziert werden? Oder denken wir darüber nach, was eigentlich insgesamt notwendig ist?

Nehmen Sie die Geburtshilfe. Die Geburtshilfe bringt nichts ein. Eine gute Geburtshilfe ist aber unverzichtbar. Auch an verschiedenen Standorten. Und die kann nicht nach Effizienzkriterien aufgestellt werden. Momentan ist die Denke: Je natürlicher die Geburt, desto weniger lohnt es sich fürs Krankenhaus. Das ist absurd.

Man braucht Verwaltung, aber sie muss effektiver am jeweiligen Standort einbezogen sein. Da muss es kurze Wege geben.

Zum Teil ja. Letztendlich geht es um einen guten Mittelweg zwischen zentraler und dezentraler Verwaltung. Ein weiterer neuralgischer Punkt ist die IT, Digitalisierung im Krankenhaus. Auch da sind Krankenhaus-Investitionen unerlässlich.

Wir müssen sehr viel mehr in die Ausbildung investieren. In mehr Plätze, in bessere Ausbildungsbedingungen. Das ist nicht nur eine quantitative Frage, sondern auch eine qualitative.

Die Krankenhauslandschaft in Bremen hat eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben einen relativ kleinen Anteil von privaten Anbietern, das heißt: Per se ist die Profit-Trimmung nicht überall oberstes Gebot, trotzdem sollten wir sehen, wie Kooperationsprojekte mit den frei-gemeinnützigen Krankenhäusern vorangetrieben werden können. Es wäre mir jedenfalls ein Anliegen, dass wir auch da Synergieeffekte schaffen.

Wir haben ja schon angefangen. Die Geno hatte im ersten Quartal mit diesem Maßnahmenpaket einen ganz guten Einstieg, leider kam dann Mitte März das Virus dazwischen und die elektiven Eingriffe (aufschiebbare Operationen, Anm. d. Red.) wurden dann runtergefahren, das hat es deutlich abgebremst. Trotzdem geht der Prozess weiter.

