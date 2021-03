Coronabedingt surfen viele Menschen häufiger im Internet – das machen sich auch Kriminelle zunutze. (Oliver Berg/dpa)

Mehr Homeoffice und Internetshopping, weniger Ausflüge und Reisen: Corona hat das Leben der Menschen in vielen Bereichen durcheinander gewirbelt. Entsprechend hat sich aufgrund der Pandemie auch die Kriminalität verändert. Laut der Statistik für das Jahr 2020, die Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Polizeivizepräsident Dirk Fasse, Harry Götze, Direktor der Ortspolizeibehörde, und Jürgen Osmers, Leiter des Landeskriminalamtes, am Mittwochnachmittag vorstellten, gab es nahezu doppelt so viele Straftaten im Internet wie im Jahr 2019: Damals verzeichneten die Bremer Ermittler 580 Fälle von Internetkriminalität, im Jahr 2020 waren es 918. Auch die Fälle von häuslicher Gewalt sind um 15,8 Prozent gestiegen.

Abgenommen haben den Zahlen zufolge unter anderem Raub- und Einbruchsdelikte mit minus 15,6 Prozent und minus 20,7 Prozent. Auch Taschendiebe fanden wegen der Lockdowns weniger Opfer: 1068 Fälle stehen in der aktuellen Statistik, 2019 waren es noch 1886. Dass es bei den Zahlen der Kapitalverbrechen Mord und Totschlag (zwölf Fälle) und bei den Versuchen (35 Fälle) einen Anstieg gab, ist laut dem Senator darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr insgesamt 25 Fälle abgeschlossen werden konnten, in denen lange ermittelt worden war.

Insgesamt stehen in der Statistik für das Land Bremen insgesamt 80.869 Straftaten (davon Bremerhaven: 13.306), das sind 2641 mehr als 2019. Laut der Innenbehörde war die Gesamt-Aufklärungsquote mit 51,5 Prozent so hoch wie seit 1996 nicht mehr.