Was an diesem Dienstag gegen Mittag unter weser-kurier.de zu sehen ist, ist nicht weniger als das Ergebnis des größten technischen Umbaus im Online-Portal in der Unternehmensgeschichte. Zu verstehen ist der neue Online-Auftritt als eine Art Etappenziel, wenig ist so einem permanenten Wandel unterworfen wie digitale Produkte. Auch in Zukunft wird das Portal beständig erneuert und erweitert. Was wurde in dieser großen Etappe verbessert und angepasst?

Modernes Design: Das Layout von weser-kurier.de wurde an das der Zeitung angeglichen und neu gegliedert, damit Sie sich besser zurechtfinden, ob am PC, am Tablet oder auf dem Smartphone.

Mehr Personalisierungsmöglich­keiten: Als registrierter Nutzer oder Abonnent können Sie sich im „Mein WK“-Bereich ihren eigenen Lesebereich einrichten. Dort können Sie sich gezielt Nachrichten aus Ihrem Landkreis, Ihrer Stadt, Ihrem Ortsteil oder aus Ihren bevorzugten Ressorts anzeigen lassen, Sie können gezielt Autoren folgen und Texte, die Sie später lesen wollen, auf eine Merkliste setzen.

Digitale Aboverwaltung: Als Abonnent können Sie im „Mein WK“-Bereich auch Ihr Abo verwalten. Dort sind Adressänderungen, Anpassungen der Kontaktdaten oder auch das Einrichten einer Zeitungsspende möglich, falls Sie mal ein paar Tage nicht zu Hause sind und die Zeitung vorübergehend nicht selbst lesen können.

Neue Vorlesefunktion: Unter unseren wichtigsten Artikeln finden Sie einen Audioplayer, der Ihnen den geöffneten Artikel vorliest.

Mehr Angebote für Kinder: Wir bauen eine eigene Nachrichtenwelt für Kinder auf, sie wird in den nächsten Tagen das Angebot auf weser-kurier.de ergänzen. Durch Texte in einfacher Sprache sowie altersgerecht erläuterte Nachrichten aus aller Welt. Auch die Artikel der Kinderreporter aus der WESER-KURIER-Kinderzeitung sind dort zu finden.

Verbessertes E-Paper: Auch im E-Paper können sich Abonnentinnen und Abonnenten ab sofort alle längeren Artikel vorlesen lassen.

Digitales Zeitungsarchiv: Das E-Paper ist jetzt mit dem digitalen Zeitungsarchiv verknüpft, in dem sich sämtliche Ausgaben des WESER-KURIER seit September 1945 lesen lassen.