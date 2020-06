An der Schlachte ist der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol vorerst untersagt. Die Regelung gilt an Wochenenden von 22 Uhr an. (Fabian Wilking)

Ein Wein aus dem Supermarkt am Abend oder ein paar Bier aus dem Kiosk in der Nacht, um es am Eck zu trinken – damit ist in Teilen Bremens nach 22 Uhr Schluss. Nach ausufernden Straßenpartys und zahlreichen Verstößen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln während der Corona-Pandemie hat der Senat reagiert. In der Stadt wird in drei Gebieten der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol eingeschränkt. Wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag mitteilte, soll das Verbot ab dem kommenden Wochenende jeweils am Freitag und am Sonnabend sowie an Vorabenden von Feiertagen ab 22 Uhr gelten. Das betrifft drei Hotspots, an denen viel gefeiert wird: die Schlachte mit dem Weserufer, das Viertel (Steintor und Ostertor) und die Discomeile in der Bahnhofsvorstadt. In Kneipen, Bars und Restaurants darf laut Mäurer allerdings im Innen- wie auch Außenbereich weiter Alkohol ausgeschenkt werden.

Hunderte Menschen feierten auf der Sielwallkreuzung

„Wir haben gesehen, dass der steigende Alkoholpegel dazu führt, dass unsere ganzen Corona-Regeln völlig vergessen werden“, kritisierte Mäurer. Am Wochenende hatten teilweise hunderte Menschen im Bereich der Sielwallkreuzung auf der Straße dicht gedrängt gefeiert. „Da hängen die Menschen in Trauben zusammen und das Infektionsrisiko steigt“, so Mäurer. Die mit Gastwirten abgestimmte Regelung mündet in eine Allgemeinverfügung und gilt für Gastronomie, Supermärkte, Kioske und Imbisse. Die von der Innenbehörde angedrohte Sperrstunden-Regelung ab 1 Uhr oder ein komplettes Verbot von Alkoholausschank nach Mitternacht wurde hingegen nicht beschlossen.

Nach dem vergangenen Wochenende hatten sich zahlreiche Wirte und Kneipiers darüber beklagt, dass sie selbst sich an die Vorschriften halten, diese aber auf der Straße wenig bis gar nicht kontrolliert werden. In einem offenen Brief an den Innensenator hatte eine Interessengemeinschaft Bremer Gastronomie-Betreiber gefordert, dass Ordnungsdienst und Polizei die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch durchsetzt. Vertreter des Gaststättenverbandes Dehoga und der Viertel-Gastronomen, der Wirtschaftsbehörde sowie des Ordnungsamtes hatten mit dem Staatsrat Olaf Bull die Lage am Dienstag diskutiert.

„Ich finde es erstaunlich, dass wir angesichts Hunderttausender Toter, die wir weltweit haben, dann sagen, Party ist Standard und je mehr umso besser“, sagte Mäurer. „Das kann es nicht sein, da müssen wir konsequent einschreiten.“

Polizei und Ordnungsdienst sollen künftig an den Hotspots präsent sein, um den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol zu kontrollieren. Falls Betreiber von Läden sich nicht daran halten, sollen sie es laut Mäurer auch „schmerzlich zu spüren“ bekommen. Die Bußgelder von 300 bis 2000 Euro seien „heftig“. Auf der Straße selbst setzt das Innenressort auf Kommunikation: Mit Gesprächen und Lautsprecheransagen soll die Polizei auf die Infektionsgefahr hinweisen und gegebenenfalls Platzverweise erteilen. Nicht zu verhindern sei, dass sich Menschen vor 22 Uhr stark unter Alkohol setzen, so Mäurer.

Virusverbreitung begrenzen

Zu einem Wettbewerbsvorteil für Supermärkte und Kioske in nicht betroffenen Gebieten, die aber an die Zonen angrenzen, erklärte Mäurer, dass es sich nicht um ein Wirtschaftsgesetz handele. Ziel dieser Verordnung, die durch das Infektionsschutzgesetz geregelt werde, sei es, die Virusverbreitung einzudämmen und nicht Unternehmen zu benachteiligen.

„Soweit der Senator für Law and Order“, kommentierte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) süffisant die Ausführungen Mäurers. An den Regelungen zeige sich, dass Bremen „effektiv aber auch mit Augenmaß“ handele, so Bovenschulte. „Ich denke, das ist gutes Bremer Herangehen.“

Rückendeckung für die Maßnahmen gab es aus der Opposition. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marco Lübke, unterstützt den beschränkten Außer-Haus-Verkauf von Alkohol am Wochenende und fordert Rückhalt für Polizei und Ordnungskräfte. Aber: „Ob Lautsprecheransagen und Platzverweise ausreichen, wird sich zeigen“, sagte Lübke. Sowohl die Polizei als auch der Ordnungsdienst müssten im Viertel daher ab sofort deutliche und frühzeitige Präsenz zeigen und personell aufgestockt werden.

Ganz anders sieht es die FDP. „Das Alkoholverkaufsverbot ist reine Symbolpolitik. Wir bezweifeln die Wirksamkeit“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Wischhusen. Die Menschen würden ihr Verhalten einfach anpassen und die Kiste Bier zukünftig vor 22 Uhr kaufen oder den Alkohol direkt von Zuhause mitbringen.