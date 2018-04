Die häusliche Pflege von Angehörigen geht mit der Zeit bei vielen Menschen über die Kräfte. Damit sich Überforderung nicht in Aggressionen entlädt, brauchen Pflegende nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände mehr Unterstützung. (dpa)

Pflegende Angehörige brauchen mehr Unterstützung bei ihrer Tätigkeit, um Überforderung vorzubeugen. Das ist die Überzeugung der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG) und der Bremer Caritas. LAG-Sprecher Arnold Knigge und Caritas-Direktor Martin Böckmann fordern insbesondere ein breiteres Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen, um Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, eine Erholungsphase zu verschaffen.

Mit ihren Forderungen reagieren LAG und Caritas auf einen Bericht des WESER-KURIER über Gewalt in der häuslichen Pflege als Folge chronischer Überforderung der Hilfeleistenden. In der vergangenen Woche war eine solche Situation in Vegesack dramatisch eskaliert. Aus Verzweiflung hatte ein 52-jähriger Mann seine 86-jährige Mutter getötet und sich anschließend selbst umgebracht. Experten bejahten einen statistischen Zusammenhang zwischen der Überforderung von Pflegenden und Gewalt gegen die Hilfebedürftigen.

Mehr zum Thema Debatte nach Tragödie in Vegesack Häusliche Pflege überfordert viele Angehörige Der Mord an einer pflegebedürftigen Mutter durch ihren Sohn macht deutlich, wie sehr sich ... mehr »

Nach Ansicht von Arnold Knigge und Martin Böckmann "unterstreichen die menschliche Tragödie in Vegesack, aber auch andere Erfahrungen von Familien mit Pflegebedürftigen den Handlungsbedarf nachdrücklich", wie sie in einer gemeinsamen Erklärung schreiben. Sie fordern Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) auf, sich für eine neue Struktur der Pflegehilfen in Bremen und Bremerhaven sowie für eine umfassende Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung auf Bundesebene einzusetzen.

Eklatanter Mangel in der Kurzzeitpflege

Im Zwei-Städte-Staat gebe es neben den Angeboten der ambulanten Dienste vielfältige Hilfen für die häusliche Pflege. Das Problem sei aber, dass diese Hilfen den Betroffenen vielfach nicht bekannt seien. Sämtliche Hilfsangebote wie Information, Beratung und Haushaltshilfe in den Stadtteilen müssten deshalb stärker gebündelt werden. Ebenso dringlich ist es auch Knigges und Böckmanns Sicht, die pflegenden Familien durch die Bereitstellung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen zu entlasten. "Während wir im Bereich der stationären Heimpflege ausreichend Plätze haben, besteht bei der Kurzzeitpflege ein eklatanter Mangel. Diese Plätze sind aber dringend notwendig, um pflegenden Angehörigen von Zeit zu Zeit eine bis zu vierwöchige Auszeit von der belastenden häuslichen Pflege zu ermöglichen. Wir brauchen für diese Plätze eine bessere Finanzierung", heißt es in Erklärung von LAG und Caritas. Sie fordern darüber hinaus eine umfassende Reform der Pflegeversicherung auf Bundesebene. Sie dürfe "nicht länger nur eine Teilkaskoversicherung mit gedeckelten Leistungen sein".