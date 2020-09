Die Zahlen müssen stimmen: Karin Schlichting, Reiseleiterin und zweite Vorsitzende des Vereins Seniorenbüro (von links), bespricht sich mit den Buchhalterinnen Marion Schultze und Renate Stulken. Wie alle Aktiven im Verein arbeiten sie ehrenamtlich, um Bremer Seniorinnen und Senioren zu schönen Momenten und ­Gemeinschaft­ zu verhelfen. (Christina Kuhaupt)

Zu mehr schönen Momenten und Gemeinschaft möchte das Seniorenbüro Bremen älteren Menschen verhelfen – und lädt sie dazu ein, in ihrer Freizeit zusammen mit anderen etwas zu erleben, Neues zu erfahren, dabei neue Kontakte zu knüpfen und Spaß zu haben. „Wir bieten für ältere Menschen Unterhaltung an“, bringt es der Vereinsvorsitzende Eberhard Janz auf den Punkt. „Wir sind völlig offen, wer Lust hat, kann kommen. So oft er mag.“

Der aktive Kern des Vereins besteht aus 25 ehrenamtlich Engagierten der älteren Generation aus allen Bremer Stadtteilen. „Manche kommen einmal die Woche, andere Freiwillige dreimal“, berichtet die zweite Vereinsvorsitzende Karin Schlichting. Diese Ehrenamtlichen wollen anderen Seniorinnen und Senioren Abwechslung im Alltag bringen und sie vor Vereinsamung bewahren. Die Räume im Breitenweg 12 dienen als zwanglose Plattform, um Geselligkeit zu pflegen, aktiv zu werden, neue Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.

Ein Schwerpunkt der ausschließlich ehrenamtlich auf die Beine gestellten Angebote liegt auf Reisen. Das Seniorenbüro sei jedoch weder Reisebüro noch Behörde, betont Karin Schlichting und blickt in die Historie. Es ist nach Aussage der Woltmershauserin vor 35 Jahren als eine Form der Altenhilfe unter dem Dach des Landessozialamtes eingerichtet worden. Wegen des zu hohen Aufwands für die Behörde, die das Seniorenbüro weiterhin unterstützt und Miete und Nebenkosten fürs Vereinsdomizil übernimmt, wurde am 1. Juli 1998 ein eigenständiger Verein unter dem gleichen Namen gegründet.

Da Karin Schlichting bereits für die Behörde die Reisen geplant und begleitet hat, war sie prädestiniert dafür, sich auch im Verein dieser Sparte anzunehmen. Acht Kultur- und Aktivreisen, acht Kur- und Erholungsreisen sowie fünf Tagestouren für jeweils 20 Teilnehmende hat sie gemeinsam mit der Reiseplanungsgruppe für dieses Jahr ausgetüftelt, unter anderem nach Bad Pyrmont, Quedlinburg und nach Nordwohlde zum Entenessen.

Reisekostenzuschuss bei geringem Einkommen

„Die Ostfriesischen Inseln sind der Renner“, merkt Beisitzerin Hannelore Peszuck dazu an. Die Findorfferin liefert zudem den wichtigen Hinweis, dass bei geringem Einkommen ein Reisekostenzuschuss beantragt werden kann.

Die umfassende Betreuung der eher betagten Reisenden liegt den Ehrenamtlichen am Herzen. Eine Altersbegrenzung gibt es nämlich nicht. Eine 98-jährige Dame, die gern mit nach Prag fahren wollte, sei ganz überrascht gewesen, dass ihr Alter kein Problem sei, erinnert sich Karin Schlichting.

Nur selten werden Touren abgesagt. Die große Resonanz führt die zweite Vereinsvorsitzende außerdem darauf zurück, dass es immer ein Programm vor Ort gibt. Die Mitfahrenden wollten beschäftigt werden, weiß sie. Die ehrenamtliche Reisebetreuung sei ein 24-Stunden-Job. „Und manchmal anstrengend“, sagt Karin Schlichting. „Manche Gäste sind sehr anspruchsvoll.“

Sie geht gleichwohl in dieser Aufgabe auf. „Manche verabreden sich gleich fürs nächste Jahr“, erzählt Schlichting freudig. Hohe Nachfrage und Wartelisten gibt es nach ihrer Erfahrung vor allem bei den beiden längeren Reisen über Weihnachten und Silvester. „Das nehmen ältere Leute gerne an, die sonst alleine sind“, berichtet sie.

Nicht zuletzt gibt es immer ein Kennenlerntreffen vorher und eine Reisenachbereitung. „Das ist auch für die Auswertung wichtig, was hat gefallen und was ist nicht so gut angekommen“, fügt Eberhard Janz hinzu, der für Radtouren und Beratung und Information zuständig ist.

Plattdeutsch, Bridge und Aquarellmalerei

Vornehmlich über die Reisen finanziert das Seniorenbüro die Angebote für die Freizeitgruppen. Sie bilden die zweite starke Säule der Vereinsaktivitäten. Zehn Gruppen treffen sich regelmäßig im Seniorenbüro, wöchentlich oder 14-tägig. Dazu gehören zum Beispiel die Bridge-Gruppe, ein Plattdeutsch-Klönkreis, die Männer-Runde oder die Aquarellmaltruppe. Neu ist der Literaturkreis.

Wichtig ist dem Vorstand, dass jeder Bremer jenseits der 60 diese Angebote nutzen kann. „Wir erheben keine Teilnahmegebühr“, informiert Karin Schlichting. Die 2,50 Euro pro Gruppensitzung seien als freiwilliger Obolus zu verstehen, dafür gebe es Kaffee und manchmal auch Gebäck. „Wir bestehen aber nicht darauf.“

Durchschnittlich 15 Teilnehmende gebe es pro Gruppe, überschlägt Beisitzerin Roswitha Hohensee aus Bremen-Nord. Darunter viele „Stammkunden“. Inzwischen gebe es auch außerhalb des Vereinslebens Treffen und seien Freundschaften entstanden, ergänzt Hannelore Peszuck und hat die Englisch-Gruppe im Kopf.

PC-Lehrgänge sind der Renner

Das dritte Angebot und zweite finanzielle Standbein des Seniorenbüros sind PC-Lehrgänge. „Die sind der Renner. Man kann als Lehrling oder Meister hingehen, wenn es ein Problem gibt“, beteuert Eberhard Janz aus Alt-Osterholz. Um die Generation 60 plus fit für PC, Tablet und Smartphone zu machen, wurden extra Zeiten eingerichtet.

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen müssten Gruppen und PC-Kurse auf Weiteres ausgesetzt werden, bedauert der Vorstand. Nur Reisen und Tagesausflüge seien möglich. Eins freut Karin Schlichting: „Weil die Gruppen sich hier noch nicht treffen können, haben sich vier Leute für Reisen angemeldet.“

Weitere Informationen

Das Seniorenbüro Bremen sucht ehrenamtliche Reisebegleiter und Menschen, die weitere Freizeitaktivitäten anbieten könnten. Wer sich angesprochen fühlt, kann von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 32 05 49 Kontakt aufnehmen.