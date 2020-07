Mehr als 36 Prozent hatten in Bremen 2019 einen Migrationshintergrund (Symbolbild). (Christina Kuhaupt)

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund wächst in Bremen schneller als vielen anderen Bundesländern. Im Jahr 2019 hatten 247.000 Menschen im kleinsten Bundesland einen Migrationshintergrund, was einen Anteil von 36,5 Prozent an allen Bremern entspricht. Das geht aus dem Mikrozensus für das vergangene Jahr des Statistischen Bundesamts hervor. Ein Migrationshintergrund liegt nach der Definition des Bundesamts vor, wenn man selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde oder wenn dies bei mindestens einem Elternteil der Fall ist.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Bremen ein Plus von 11.000 Menschen mit ausländischen Wurzeln, also einen Zuwachs von 4,7 Prozent. Damit steigt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Bremen schneller als im Bundesdurchschnitt. In Deutschland gab es einen Zuwachs von 2,1 Prozent - der niedrigste seit 2011.

Mit 47.000 haben die meisten Menschen in Bremen ihre Wurzeln in der Türkei, gefolgt von Polen (31.000) und Syrien (21.000). Blickt man auf die Kontinente, so hat der überwiegende Teil einen europäischen Migrationshintergrund, gefolgt von Asien und Afrika.

Im gesamten Bundesgebiet hat mehr als jeder vierte Einwohner einen Migrationshintergrund. Mit rund elf Millionen waren 2019 etwas mehr als die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund (gut 52 Prozent) Deutsche. Etwas weniger als die Hälfte waren Ausländerinnen beziehungsweise Ausländer (10,1 Millionen Menschen), die überwiegende Mehrheit von ihnen ist selbst zugewandert (85 Prozent).

Neben Bremen haben vor allem Berlin und Thüringen das größte Plus an Menschen mit ausländischen Wurzeln (beide plus 5,2 Prozent). Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben die geringsten Zuwächse (beide plus 1,4 Prozent), im Saarland gingen die Zahlen sogar zurück (minus 0,9 Prozent).

Herkunft der Daten

Die Daten beruhen auf dem Mikrozensus des Statischen Bundesamtes. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten hochgerechnet.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten den Migrationshintergrund zu messen: Der Migrationshintergrund im engeren Sinn (i.e.S) bedeutet, dass nur die Informationen über die Eltern verwendet werden, die auch im gleichen Haushalt leben. Der Migrationshintergrund im weiteren Sinn (i.w.S) umfasst im Unterschied zur engeren Definition auch den Migrationshintergrund derjenigen Personen, die in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden, aber zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt lebten. Die Definition des Migrationshintergrunds ist identisch. Da die Daten zum Migrationshintergrund i.w.S erst seit 2017 kontinuierlich erhoben werden, wird in der zweiten Grafik noch auf die Zahlen i.e.S zurückgegriffen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Seite des Statistischen Bundesamts.