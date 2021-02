An den Grundschulen soll demnächst wieder deutlich mehr Normalität einkehren. (Sebastian Gollnow, DPA)

Die Grundschulen in der Stadt Bremen sollen ab 1. März in voller Klassenstärke zum Präsenzbetrieb zurück kehren, in Bremerhaven ab 15. März. An den weiterführenden Schulen wird der Unterricht in Halbgruppen im Wechselsystem fortgesetzt. Für Kinder der Klassen 5 und 6 soll es eine Notbetreuung geben.

Bremer Kitas kehren in eingeschränkten Regelbetrieb zurück

Die Kitas kehren ab 1. März in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück, das ist Stufe eins im Reaktionsstufenplan. Das hat der Bremer Senat auf Vorschlag des Bildungsressorts am Dienstag beschlossen.

Zudem sollen Kita-Beschäftigte nun verpflichtend medizinische Masken tragen. Ausgenommen sind diejenigen, die nur mit Kindern unter drei Jahren arbeiten, für sie wird das Tragen einer Maske empfohlen. An Schulen sollen Kinder ab Klasse 5 im Unterricht eine Maske tragen.

Maskenpflicht in Bremen gilt ab der 5. Klasse

Schülerinnen und Schüler, die selbst zur Risikogruppe gehören, in deren direktem persönlichen Umfeld Personen der Risikogruppe leben oder die andere schwerwiegende Gründe nachweisen, sollen dem Beschluss zufolge auch weiter ein Angebot zum Distanzlernen erhalten.

Zudem sollen Beschäftigte an Schulen und Kitas zweimal pro Woche einen Selbsttest oder Schnelltest machen können. Dafür will das Bildungsressort vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlene Schnelltests beschaffen.

Die Beschlüsse sollen dem Senat zufolge für Verlässlichkeit bis zu den Osterferien sorgen, soweit das Infektionsgeschehen dies zulasse.