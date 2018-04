Im Januar und Februar 2018 verzeichnete die Flughafengesellschaften mehr Passagiere. (Frank Thomas Koch)

In den vergangenen drei Jahren ging das Passagieraufkommen am Bremer Hans-Koschnick-Airport zurück. In diesem Jahr könnte es wieder in die andere Richtung gehen – vorausgesetzt die Entwicklung der ersten beide Monate setzt sich fort: Nach Angaben des Flughafens gab es im Januar und Februar ein Passagierplus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Damit liegt der Bremer Flughafen über dem bundesweiten Wert: Etwa 30 Millionen Passagiere hatten im Januar und Februar die deutschen Flughäfen genutzt. Das entspricht laut dem Flughafenverband ADV einem Wachstum von 1,4 Prozent. Bezogen auf das erste Quartal sei das Passagieraufkommen sogar auf 9,7 Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen nutzten in diesem Zeitraum etwa 492000 Passagiere den Bremer Airport.

Passagieranstieg in drei Bereichen

Verantwortlich für den Anstieg sind nach Angaben des Flughafens unter anderem gestiegene Passagierzahlen im Business-, Charter- und Low-Cost-Segment, also in allen drei Bereichen, die vom Bremer Airport aus bedient werden.

Im vergangenen Jahr lag das gesamte Passagieraufkommen bei 2,54 Millionen. Im Rekordjahr 2014 waren es 2,77 Millionen Passagiere.