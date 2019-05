Das Bauressort des Senats soll 5,7 zusätzliche Planstellen bekommen, damit der Stapel unbearbeiteter Akten in der Wohngeldstelle der Behörde rasch kleiner wird. (Bodo Marks/dpa)

Das Bauressort des Senats soll 5,7 zusätzliche Planstellen bekommen, damit der Stapel unbearbeiteter Akten in der Wohngeldstelle der Behörde rasch kleiner wird. Außerdem werden vier befristete Stellen, die eigentlich im Sommer auslaufen sollten, bis März 2020 verlängert. Einen entsprechenden Beschluss hat der Senat am Dienstag gefasst. Anfang März lag der Bearbeitungsrückstand bei mehr als 2200 Anträgen, was auch im politischen Raum auf Kritik stieß.

Bei der genannten Zahl handelt es sich um Akten, bei denen die übliche Drei-Monats-Frist zur Erledigung bereits abgelaufen war. Hinzurechnen muss man mehr als 1200 Anträge, die zeitlich noch im „grünen Bereich“ angesiedelt sind. Der Antragsstau in der Wohngeldstelle war seit Mitte vergangenen Jahres kontinuierlich gewachsen. Im September 2018 schoben die Sachbearbeiter rund 900 Akten vor sich her, im Februar 2019 bereits 1700.

Mehr zum Thema Bearbeitungsstau in Behörden Bremer warten weiter auf Wohngeld Wer Wohngeld in Bremen beantragt, muss Geduld mitbringen. Der Bearbeitungsstau hält an, was die ... mehr »

Die Baubehörde versuchte zwischenzeitlich bereits durch den Einsatz zusätzlichen Personals und durch Extraschichten an Sonnabenden gegenzusteuern. Doch dieser Effekt verpuffte, weil sich gleichzeitig mehrere Beschäftigte aus der Wohngeldstelle erfolgreich auf andere Positionen in der Behörde bewarben. Außerdem sorgte eine Gesetzesänderung auf Bundesebene dafür, dass das Antragsvolumen im Laufe des vergangenen Jahres um rund 20 Prozent wuchs.

Es geht nicht nur um Aktenabbau

Nun soll also eine zusätzliche Aufstockung des Personals die erhoffte Entlastung für die Wohngeldstelle bringen. In der Baubehörde macht man sich jedenfalls keine Sorgen, dass die zusätzlichen 5,7 unbefristeten Stellen ein zu großer Schluck aus der Pulle sein könnten. Denn laut Senatsvorlage geht es nicht nur um den erhofften vollständigen Abbau von Akten mit Fristüberschreitung bis März 2020.

Es seien weitere Auswirkungen der Wohngeldnovelle auf Bundesebene zu erwarten, außerdem werde Arbeitskraft durch einen notwendigen Datenabgleich mit der Rentenversicherung gebunden. „Sollte danach ein Personalüberhang vorhanden sein, kann dieser aufgrund der hohen Fluktuation gezielt abgebaut werden“, ist dem Senatspapier zu entnehmen.

Mehr zum Thema Rückstand von mehr als 1500 Fällen Mit mehr Personal gegen Antragsstau in der Wohngeldstelle Die Wohngeldstelle in Bremen ringt weiterhin mit hohem Antragsaufkommen. Derzeit beträgt der ... mehr »

Die Linken-Politikerin Claudia Bernhard hatte erst vor wenigen Wochen die Zustände in der Wohngeldstelle kritisiert. Nach ihrer Darstellung ist die Situation dort immer noch „erschütternd schlecht“. Bernhard ist unverständlich, warum es seit Monaten nicht gelingt, ähnlich wie vor zwei Jahren im Stadtamt die Abläufe wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Die Wohngeldstelle sei für viele Menschen nicht weniger wichtig. „Wer auf Wohngeld angewiesen ist und es nicht erhält, kann schnell in eine existenzielle Krise geraten“, so die Linken-Politikerin.