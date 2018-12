Das Personal der Bremischen Wohn- und Betreuungsaufsicht soll aufgestockt werden. (Daniel Reinhardt/dpa)

Mit zwei zusätzlichen Stellen in der Bremischen Wohn- und Betreuungsaufsicht soll sich die dortige angespannte Arbeitssituation deutlich entspannen. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Donnerstag in der Sozialdeputation diskutiert wurde.

Aktuell arbeiten elf Sachbearbeiter und eine Leitungskraft in der Betreuungsaufsicht, allerdings entsprechen deren Arbeitszeiten nur denen von neun Sachbearbeitern. Dem soll mit der Aufstockung der Stellen ab Anfang 2019 Abhilfe geleistet werden. Denn mit der aktuellen Mitarbeiterzahl sind, so der Bericht, Beratungs- und Prüftätigkeiten nicht möglich, obwohl dies entscheidend ist, um Mängel in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen zu erkennen. Gerade diese Regelprüfungen, so CDU-Deputierte Sigrid Grönert, seien allerdings extrem wichtig. Somit sei die Aufstockung der richtige Schritt. Sophia Leonidakis (Linke) kritisierte, dass lediglich zwei Stellen geschaffen wurden: „Flächendeckende Versorgung lese ich hier nicht raus.“

Zusätzlich wurde in der Sitzung eine Verlängerung der Anmeldefrist bei der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“, die Betroffene von Leid und Unrecht in psychiatrischen Einrichtung und der Behindertenhilfe der BRD finanziell unterstützt, angenommen. Damit haben Menschen, die als Kinder oder Jugendliche zwischen 1949 und 1975 in den entsprechenden Einrichtung waren, bis zum 31. Dezember 2020 Zeit, einen Antrag bei der Stiftung zu stellen. Ursprünglich sollte die Antragsfrist bereits im Dezember 2019 auslaufen. Da sich allerdings bundesweit nur ein Bruchteil der geschätzten Betroffenen gemeldet hatte, wurde die Fristverlängerung angeregt.