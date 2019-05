Der Platz an den Schulen reicht nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Deshalb müssen an zwölf Standorten Mobilbauten aufgestellt werden. (Frank Thomas Koch)

Moderne Gebäude, in denen Ganztags- und Inklusionsunterricht oder Kinderbetreuung problemlos funktionieren. So hatte sich der rot-grüne Senat die Zukunft der Bremer Schulen, Krippen und Kitas vorgestellt. Die Realität sieht anders aus, die Sanierungs- und Ausbauvorhaben in allen Stadtteilen stocken. Die Bildungsbehörde kommt mit ihren Plänen für mehr Platz nicht hinterher, denn die Bevölkerungszahlen steigen rasant: Bis 2025 soll es knapp 2800 Grundschüler und 2000 Oberschüler mehr in Bremen geben, und die brauchen Platz.

Deswegen hat der Senat im Herbst ein Mammutprojekt angekündigt: acht neue Schulen und insgesamt 19 neue Gebäude an bestehenden Einrichtungen sind geplant, eine halbe Milliarde soll das Projekt kosten. Auch weitere Ausbauprojekte für 20 Regelschulen, ein Förderzentrum und eine berufsbildende Schule wurden in diesem Frühjahr beschlossen. Kurzfristig reicht der Platz allerdings nicht: Zuletzt musste der Senat ein Sofortprogramm auf den Weg bringen, mit dem im August an zwölf Schulstandorten Mobilbauten aufgestellt werden. Außerdem bröckelt es an zahlreichen Schulgebäuden an allen Ecken und Enden: Allein die Kosten für die notwendigen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen an Bremer Schulen hatte der Senat im vergangenen Herbst auf rund 675 Millionen Euro beziffert.

Genauso eng wie in den Schulen ist es auch in den Kitas. 20 Kita-Neubauten hat die Bildungsbehörde nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren umgesetzt sowie 67 Um- und Anbauten. Auch 27 Mobilbauten wurden aufgestellt. Trotzdem bleibt es knapp: Auch wenn allein 2017 1800 neue Kita-Plätze geschaffen wurden, steigt der Bedarf immer weiter an. Im Frühjahr vergangenen Jahres ging die Bremer Bildungsbehörde davon aus, dass bis zum Jahr 2025 zusätzlich 3800 Kita-Plätze benötigt werden.

Doch selbst wenn es der Behörde in den kommenden sechs Jahren gelingt, genug Platz für die Betreuung aller Bremer Kleinkinder zu schaffen, hemmt der Fachkräftemangel den Erfolg: Schon jetzt können zahlreiche neue Kita- und Krippen-Plätze nicht ausgenutzt werden, weil es schlichtweg an genügend Personal mangelt.