So ein massives Polizeiaufgebot hat es in Bremens „guter Stube“ lange nicht gegeben: Gut ein Dutzend Mannschaftswagen umstellen auf dem Marktplatz ein Karree, davor noch einmal Absperrgitter. Polizistinnen und Polizisten in voller Einsatzmontur sichern das Ganze, zumeist in Vierer- oder Fünfergruppen. Die meisten von ihnen sind augenscheinlich von der Bundespolizei. In der Mitte des Geschehens: eher 20 als 30 Demonstranten der Initiative „Querdenken 421“, darunter auch kleinere Kinder. Gegendemonstranten sind nicht zu sehen.

Maximal 30 Demonstranten haben sich am Mittwochnachmittag auf dem Marktplatz versammelt. (Joerg Helge Wagner)

Nach einer kurzen Ansprache der Organisatorin, die trotz Megaphon kaum zu verstehen ist, wird die Kundgebung zur Mahnwache erklärt. Ein einzelnes Grablicht flackert in der Nähe des Hanse-Kreuzes, ansonsten tut sich nicht viel. Bis die Polizei die Organisatoren auffordert, doch bitte fünf Ordner aus den eigenen Reihen zu benennen. Die sollen innerhalb der Umfriedung dafür sorgen, dass die Maskenpflicht eingehalten und hinreichend Abstand gewahrt wird. Das ist angesichts der geringen Teilnehmerzahl aber ohnehin machbar und kein Problem.

Um 16.30 Uhr wird eine weitere Kundgebung erwartet, dieses Mal von einer Initiative „Bremer Freiheit“.