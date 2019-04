(Illustration: elenabsl / 123rf)

Die Entwicklung des Online-Handels in Deutschland als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung: Von einer Milliarde Euro Umsatz im Jahr 2000 stieg der Erlös stetig an und erreichte im vergangenen Jahr die bisherige Bestmarke von 65,1 Milliarden Euro. Ein Bereich jedoch schwächelt trotz fortschreitender Digitalisierung weiter vor sich hin: der Online-Lebensmittelmarkt.

Laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung A. T. Kearney kauft nicht einmal jeder fünfte Deutsche regelmäßig E-Food. So haben nur 18 Prozent aller Befragten angegeben, einmal im Monat Lebensmittel im Internet zu kaufen. Allerdings haben 60 Prozent es bereits mindestens einmal probiert. Zwar wächst der Markt in Deutschland weiter, bleibt jedoch weiterhin überschaubar. Der Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt ist von 1,2 Prozent in 2016 auf 1,5 Prozent in 2018 gewachsen.

Der Kearney-Umfrage nach ist die Zielgruppe eher homogen. Mit einem Nettoeinkommen von 3000 Euro gehören die E-Food-Kunden zu den Besserverdienenden und geben wöchentlich 120 Euro für Lebensmittel aus. Als wichtigste Vorteile des Onlineversands haben sie die Lieferung nach Hause, die Zeitersparnis und die Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten des stationären Lebensmittelhandels angegeben.

Konsumenten, die in größeren Städten leben, kaufen der Studie nach regelmäßiger online Lebensmittel ein. Mit der Umfrage kam eine weitere Besonderheit der Online-Kundschaft zutage: Es sind vor allem Konsumenten mit speziellen Anforderungen wie Lebensmittelunverträglichkeiten, die online bestellen. 78 Prozent dieser speziellen Zielgruppe haben bereits mindestens einmal Lebensmittel im Netz bestellt, 23 Prozent tun es regelmäßig.

Schwaches Wachstum erwartet

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) vermutet, dass sich das Wachstum in den kommenden Jahren abschwächen wird. „Insgesamt ist ein Anteil am Gesamtmarkt weiterhin im einstelligen Bereich zu erwarten“, teilt der Verband auf Nachfrage mit. Als Grund für die langsame Entwicklung im Online-Handel sieht der Verband die große Dichte an Lebensmittelgeschäften in Deutschland. Zudem gebe es einen starken Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern und niedrige Margen bei einer vergleichsweise starken Preisorientierung der Konsumenten.

Die Bereitschaft der Kunden, die höheren Aufwände für den Versand von Lebensmitteln zu vergüten, sei geringer ausgeprägt. Daher sei es in Deutschland vergleichsweise schwierig, einen Online-Verkauf von Lebensmitteln eines Standardsortiments kostendeckend zu betreiben. Die etablierten Ketten tun sich immer noch schwer damit, den neuen Markt zu erschließen.

Dafür tauchen immer mehr kleine Anbieter auf wie Picnic, Getnow oder das Bremer Unternehmen My Enso, die ausschließlich online tätig sind und keine stationären Filialen unterhalten. „Die bisherigen Anbieter haben Startfehler gemacht und korrigieren diese nun“, sagt Thorsten Bauch, Mitgründer und Geschäftsführer von My Enso. Angebot, Service und Möglichkeiten zur Individualisierung seien in vielen Fällen mangelhaft gewesen, sagt er. „Im Grunde haben die Anbieter nur ihre bisherigen Geschäftsmodelle des stationären Lebensmittelhandels ins Internet überführt und dort eine neue Filiale eröffnet.“

Neue Teilnehmer auf dem digitalen Markt hätten den Vorteil, nicht durch bestehenden Strukturen gebunden zu sein wie der stationäre Handel, sagt Bauch. Die großen Anbieter könnten ihr altes Geschäft nicht einfach vernachlässigen, sondern müssten einen Kompromiss finden zwischen beiden Geschäftsfeldern. Das sei bisher selten geglückt, hätte frischen Marktteilnehmern jedoch eine große Chance geboten, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Die Geschäftsbedingungen in Deutschland seinen jedoch hart: In keinem anderen Land der Welt wären die Handelsmargen so gering wie in der Bundesrepublik. „In Deutschland einen Online-Supermarkt aufzubauen, zu etablieren und wirtschaftlich zu betreiben ist gleich nach Raketen- und U-Boot-Bau die wahrscheinlich größte Herausforderung“, sagt Bauch. Nach eigenen Angaben führt My Enso 25 000 Artikel im Sortiment und beliefert bundesweit 21 000 Kunden.

Der Hamburger Unternehmer und E-Commerce-Experte Nils Seebach hat die bisherigen Versäumnisse in Deutschland kritisiert. In den USA würden umgerechnet fast 15 Milliarden Euro mit E-Food umgesetzt.

Weltweiter Vorreiter ist China: Hier würden ganze 88 Prozent der Bevölkerung planen, Lebensmittel online einzukaufen. Das milliardenschwere chinesische Unternehmen Alibaba verstehe es besonders gut, die Barrieren zum Online-Kauf zu senken. Eine geschickte Verzahnung von Online- und Offline-Diensten, Flexibilität bei Einkauf und Bezahlung sowie schnelle Lieferung einerseits würden gute Voraussetzungen schaffen für ein erfolgreiches Geschäft.

Andererseits sei das chinesische Volk offener gegenüber Innovationen. Die Berührungsängste mit der Digitalisierung seien deutlich geringer als bei deutschen Verbrauchern. Südkoreas Fortschritte im Bereich E-Food führt er auf die kostenfreie Infrastruktur zurück:

Durch die hohe Bevölkerungsdichte seien kostenfreie Lieferungen einfacher umsetzbar. Zudem seien Wlan beinahe überall kostenfrei und das Online-Bezahlsystem deutlich fortgeschrittener.

Aber der Blick muss nicht aufs andere Ende der Welt gerichtet werden, um Positivbeispiele zu finden. Ein Drittel der britischen Bevölkerung würde Lebensmittel online bestellen und der Branche so einen Umsatz von mehr als elf Milliarden Euro bescheren.Die Supermarktkette Tesco etwa hätte bereits 2014 ihren Online-Umsatz auf fast drei Milliarden Euro steigern können.

Logistikzentren nahe Innenstadt nötig

2000 nahm Ocado sein Geschäft auf. Seebach attestiert dem reinen Online-Händler sehr hohe Investitionen im technologischen Bereich. Software und Technologie im Lagerbereich entwickle das Unternehmen hausintern. Das Ergebnis: jährliche Umsätze von mehr als einer Milliarde Pfund.

Deutsche Händler würden eine Fläche für ihr Logistikzentrum in Nähe der Innenstadt benötigen. Wegen der Kühlkomponente bei Lebensmitteln müsse der Transport schnell gehen. Bei Tesco funktioniere das relativ nahtlos. Tesco nutze die eigenen, regulären Standorte zeitgleich als Logistikzentren.

Spiel auf Zeit

In Zukunft werde entscheidend sein, wer die strategisch gelegenen Standorte hat und eine eigene Flotte aufbaut. Für Händler ist es mitunter ein Spiel auf Zeit: Sie müssten damit zurechtkommen, eine gewisse Zeit lang rote Zahlen im Online-Handel zu schreiben, ehe sich die gute Marktstellung auszahlt. „Der Wille muss da sein“, fasst Seebach zusammen.

Zusätzliche Lieferwagen auf den Straßen könnten für Probleme sorgen: Platzmangel, Verkehrsaufkommen, CO2-Ausstoß – für Seebach Schutzbehauptungen des stationären Handels. „Bei den vielen Lieferwagen im Stadtverkehr ist einer mehr nicht das Problem." Zumal viele private Autofahrten wegfallen würden: Ein Lieferwagen beliefert so viele Haushalte, dass vielleicht zehn Pkw weniger unterwegs seien.

Ein deutlich fortgeschrittener E-Food-Markt würde Seebach nach so auch den CO2-Ausstoß reduzieren. Ein weiteres Argument sei, dass Kunden bei Obst und Gemüse persönlich überprüfen möchten, ob die Ware frisch und unversehrt ist. Diese Überlegung spiele jedoch beim Großteil des Einkaufs keine Rolle, sagt er. Nudeln, Butter und Brot seien davon nicht betroffen.

Einen nennenswerten Unterschied zwischen den Kundengruppen des stationären Handels und des digitalen Marktes sieht Seebach nicht. Logischerweise müssen E-Food-Kunden digital unterwegs sein. Aber auch ältere Menschen hätten gute Gründe, sich Lebensmittel liefern zu lassen, etwa wenn sie körperlich eingeschränkt sind und keine schweren Einkaufstaschen mehr tragen können.

Die Entwicklung des Lebensmittelmarktes hin zu einem vorrangig digitalen betrachtet er als zwingend. „Im Digitalbereich geschieht das, was der Kunde möchte“, sagt er, „und der Kunde wünscht sich Zeitersparnis, um nicht wegen einer Kleinigkeit wie Tomatensoße noch einmal losfahren zu müssen und so unnötig Freizeit zu opfern.“