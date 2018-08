Die Schwerpunktwehr bekommt auch neue Ausrüstung. (Symbolbild) (Maximiliam von Lachner)

Die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen sollen schlagkräftiger werden: Drei der bislang 19 Wehren sollen im Bremer Westen zu einer neuen „Schwerpunktwehr West“ zusammengefasst werden. Damit wird es künftig in Bremen vier solcher Schwerpunktwehren geben. Das teilen die Feuerwehr Bremen und die Innenbehörde mit. Senator Ulrich Mäurer (SPD) stellt das Konzept an diesem Freitag vor. Die Offensive wird auch personelle und organisatorische Konsequenzen haben, denn die Wehren müssten so ausgestattet sein, dass sie auch tagsüber innerhalb von zehn Minuten ausrücken können.

Pro Jahr sollen die Schwerpunktwehren künftig im Schnitt ein Löschfahrzeug sowie ein bis zwei Mannschaftstransportfahrzeuge bekommen.

Alle Gerätehäuser werden den Angaben zufolge nach und nach eine EDV-Ausstattung erhalten, zudem sind für die kommenden Jahre mehrere Neubauten geplant. So bekomme die Freiwillige Feuerwehr Farge demnächst ein neues Gerätehaus, an das bestehende Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Blockland werde eine Fahrzeughalle gebaut sowie das Gebäude saniert. Auch die geplante Schwerpunktwehr West soll ein neues Gerätehaus erhalten, weitere zwei Neubauten sind dem Konzept zufolge für die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen-Osterholz und Seehausen geplant.