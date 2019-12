In der Gastronomie und Hotellerie erklärte der einstige Bremer Arbeitssenator Günthner (SPD) die Tarifverträge für allgemeingültig. (Sebastian Gollnow)

Prekäre Arbeitsverhältnisse haben in Bremen in den Jahren 2002 bis 2015 zugenommen. Es gibt mehr Leiharbeit, Minijobs und befristete Verträge. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) an der Universität Bremen in einer aktuellen Studie. Der Anteil unsicherer und gering bezahlter Jobs sei in diesem Zeitraum von 36,8 Prozent auf 38,8 Prozent gestiegen. Basis für die Studie des IAW sind Daten des Statistischen Landesamtes aus repräsentativen Haushaltsbefragungen. Die Forscher teilten die Jobs der in Bremen Beschäftigten in verschiedene Gruppen ein.

50 Prozent der Erwerbstätigen im Land Bremen haben der Studie zufolge Arbeitsverhältnisse, die gut bezahlt und sicher sind. Davon gehörten 39 Prozent der gesicherten Mitte an, die vor allem aus Fachkräften mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen bestehe, und elf Prozent zur gehobenen Mitte, die zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe oder bei Banken und Versicherungen ein überdurchschnittliches Einkommen erzielt. Weitere elf Prozent gelten laut Forschern als privilegiert, weil sie noch besser verdienen.

Dem gegenüber steht ein Anteil von knapp 39 Prozent, der sich dagegen nicht in einer gesicherten Lage befindet, sondern unter prekären Bedingungen arbeitet, so die Beobachtung der Wissenschaftler. Zwölf Prozent befänden sich sogar in einer ungesicherten Beschäftigung mit einer Bezahlung kaum über der Armutsgrenze. Hochgerechnet gebe es etwa 110 000 prekäre und etwa 50 000 gefährdete Arbeitsverhältnisse, schätzen die Forscher. Sie sprechen von einem „modernen Dienstleistungsproletariat“, das gerade in Gastronomie und Handel entstanden sei. „Dieses Dienstleistungsproletariat besteht zum Beispiel aus Foodora-Fahrern, aus Leuten, die für fast nichts in der Küche von Gastronomie-Betrieben arbeiten oder in Supermärkten die Regale auffüllen“, sagt Günter Warsewa, Direktor des IAW und einer der Autoren der Studie.

Politik hat Möglichkeiten gegenzusteuern

Doch was führte zu mehr prekären Jobs? Warsewa macht dafür vor allem gesetzliche Lockerungen für Unternehmen verantwortlich: „Seit Anfang der 2000er-Jahre gab es viel Deregulierung: Minijobs wurden eingeführt, Möglichkeiten für Leiharbeit und befristete Beschäftigung erweitert.“ Zwar seien seit 2000 mehr Arbeitsplätze entstanden, aber die meisten seien solche, „die man eigentlich niemandem zumuten möchte“, sagt der Sozialwissenschaftler. Es gebe aber viele Menschen, die darauf angewiesen seien, prekäre Arbeit anzunehmen: „Es gibt inzwischen unzählige Putz-Jobs, die von Menschen ausgeübt werden, die eigentlich eine gute Ausbildung haben, die aber aus gesundheitlichen Gründen ihre frühere Arbeit nicht mehr machen können oder deren ursprünglicher Beruf ausgestorben ist.“

Was kann man für mehr bessere Arbeitsbedingungen tun? Der Institutsleiter sieht vor allem den Bund in der Verantwortung: Die Bundesregierung müsse Deregulierung zurücknehmen, fordert Warsewa. Doch auch Bremen könne etwas tun: „In Bremen könnte man die Möglichkeit stärker nutzen, dass die Arbeitsbehörde Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären kann – dann gilt der Tarif auch für Unternehmen, die nicht Mitglied in einer Arbeitgebervereinigung sind.“ Von dieser Möglichkeit hat Bremen bereits vereinzelt Gebrauch gemacht: Im Juni 2018 wurde der Tarifvertrag für Hotels und Gaststätten vom damaligen Wirtschafts- und Arbeitssenator Martin Günthner (SPD) für allgemeingültig erklärt. Er gilt allerdings nicht für die Systemgastronomie. Zuletzt wurde ein Tarifvertrag im Mai dieses Jahres auch für das Sicherheitsgewerbe in Bremen für allgemeinverbindlich erklärt. Eine solche Erklärung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, unter anderem müssen Spitzenorganisationen der Arbeitgeber zustimmen.