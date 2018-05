(Frank Thomas Koch)

Die Grünen planen ein autofreies Bremen, zumindest eine Innenstadt ohne lästige Pkw und Lkw – eine kühne Idee. Allerdings braucht es Visionäre, um ganz nach Pippi Langstrumpf den Lebensraum zu gestalten: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Der Umwelt dient es natürlich auch.

Schon im Herbst verlautete aus dem Ressort des grünen Senators Joachim Lohse, dass selbst Elektroautos keine Option seien. Auto ist Auto, frei ist frei, und Bremen stand – zumindest gedanklich – schon einmal an der Spitze der Bewegung: Anfang der 1990er-Jahre entstanden Pläne für das „erste autofreie Wohnviertel Deutschlands“, so der „Spiegel“, im Neubaugebiet Hollerland. Man erinnere sich: Auch damals regierten die Grünen mit, in der Ampelregierung. Nach sechs Jahren wurden die Pläne eingestampft, mangels Nachfrage.

Die Vorstellung einer Großstadt ohne Pkw ist quasi aus der Luft gegriffen. Man kennt das aus dem Kino: Im Film „Das fünfte Element“ von Luc Besson beispielsweise hetzt Bruce Willis im fliegenden Taxi Bösewichten hinterher. Der Film spielt im 23. Jahrhundert, stammt jedoch aus dem Jahr 1997. Man erinnert sich dunkel, in welcher gedanklich begrenzten Welt man damals lebte. Man musste ohne Smartphone, ohne virtuelle Ansprechpartner namens Alexa oder Siri auskommen, irgendwie.

Heute droht der Handelsgigant Amazon, seine Waren mit Drohnen auszuliefern. Eine Verlagerung von Liefer- und Personenverkehr in den Luftraum ist also denkbar, nicht morgen, übermorgen oder rechtzeitig zur nächsten Bürgerschaftswahl, aber demnächst. Bis zur Wahl geht es bei der autofreien Stadt also eher um die bloße Theorie und um Versprechen für die Praxis in der Zukunft. Gerichtet sind sie nicht an jedermann, sondern an stramme Grünen-Wähler. Bremens Grüne treibt die Sorge um, dass sie mit der SPD in den Abgrund gezogen werden könnten, dass nicht etwa Rot oder Grün, sondern Rot-Grün unterschiedslos Wähler verprellt.

In Koalitionen büßen Parteien zwangsläufig an Profil ein, je länger die Partnerschaften andauern, je harmonischer sie verlaufen, um so mehr. Wofür stehen Bremens Grüne? Für Leistungen ihrer Ressorts? Für verantwortungsvolle Haushaltspolitik? Für ihre Sozialpolitik? Oder nicht doch am ehesten für die von Lohse verfolgte Umwelt- und Verkehrspolitik, für die er viel Prügel kassiert und die der Partei schon deshalb Profil gibt, weil sich die Geister und Wähler an ihr scheiden? Die Konsequenz der Grünen: Um Stammwähler zu halten, sind sie offenbar willens, auf Gelegenheitswähler zu verzichten. Der Wahlkampf führt sie zurück in die Zukunft, zu den Wurzeln. Volkspartei war gestern, Klientelpolitik ist heute.

Und so stört richtig grüne Grüne bei ihren autofreien Plänen weder, dass Mercedes Bremens größter Arbeitgeber und Aushängeschild ist, noch dass sie die Einzelhändler in der Innenstadt verprellen. Die Pläne der Grünen ergeben im Grunde nichts anderes als eine enorme Fußgängerzone, jedoch sollte man damit etwas anzufangen wissen. Die rot-grüne Regierung hat in den vergangenen Jahren bei der Innenstadtentwicklung nicht geglänzt. Zu denken geben könnte dem einen oder anderen Strategen auch, dass Einkaufstempel wie Dodenhof oder der Weserpark funktionieren, weil man mit dem Auto bis vor die Tür fahren kann.

Gewiss doch, autofreie Kommunen gibt es bereits, ganz in der Nähe: Juist, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge zum Beispiel (mit Pferdebusanschluss), aber auch in der Ferne wie Venedig (mit Wasserbusanschluss). Aus Wiens Innenstadt wurden ebenfalls Autos verbannt, die Innenstadt umschließt nicht Wasser, sondern ein Verkehrsring. Oslo, ebenfalls weit vorn bei der Vernichtung von Parkplätzen und im Vergraulen von Autofahrern, hat ein Tunnelsystem unter seiner Innenstadt. Kopenhagen, für viele die verkehrspolitische Bilderbuchstadt, investiert Milliarden Euro in den „Cityringen“ seiner Metro. Ring? Da war doch was? Ach ja, der Ringschluss der A 281, der auf sich warten lässt, aber seit Jahren eine Verkehrsentlastung der Innenstadt verspricht.

Prag geht einen anderen Weg: Die Stadt hat ihr Zentrum für den Radverkehr gesperrt. Die Straßen seien zu schmal für ein gedeihliches Nebeneinander von Autos, Bussen, Bahnen, Radfahrern und Fußgängern, heißt es zur Begründung. Die Sicherheit der Fußgänger soll Vorrang haben. Die wahre Utopie bleibt jedoch ein Reservat für Fußgänger – auto-, drohnen- und radfahrerfrei. Das ist bekanntlich nicht einmal im Bürgerpark möglich.