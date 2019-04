Die monatliche Sanktionsquote blieb in Bremen bei durchschnittlich 2,9 Prozent. (Jens Kalaene/ZB/dpa)

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in Bremen ist im vergangenen Jahr um rund 1100 auf 13.600 gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover mit. In Niedersachsen sank die Zahl auf 82.700. Das waren rund 4800 weniger als 2017. Die monatliche Sanktionsquote blieb in Bremen bei durchschnittlich 2,9 Prozent, in Niedersachsen waren pro Monat im Schnitt 3,1 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sanktioniert.

Insgesamt sprachen die Jobcenter in Niedersachsen bei 37.900 Menschen mindestens eine Sanktion aus. Weil manche Betroffene mehrfach sanktioniert wurden, ist die Gesamtzahl der Maßnahmen höher. Bei Meldeversäumnissen müssen die Jobcenter die Regelleistung für drei Monate um zehn Prozent kürzen.

Das Sozialgesetzbuch II schreibt die Sanktionen vor. Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen kann die gesamte Unterstützung auf Zeit gestrichen werden. Junge Menschen unter 25 sind stärker von Sanktionen betroffen, ihnen droht schon beim ersten Regelverstoß, der über ein Meldeversäumnis hinausgeht, die Kürzung der Regelleistung um 100 Prozent. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 904 000 Sanktionen ausgesprochen - rund 49.000 weniger als 2017.

Die meisten Sanktionen in Niedersachsen entfielen mit einem Anteil von 77 Prozent auf Meldeversäumnisse - wenn jemand etwa vereinbarte Termine beim Jobcenter ohne Angabe eines wichtigen Grundes versäumt. In Bremen waren es rund 10.600. In 9000 Fällen wurden in Niedersachsen Sanktionen ausgesprochen, weil jemand sich weigerte, eine Arbeit aufzunehmen. In Bremen waren dies 1370 Sanktionen. (dpa/lni)

+++Dieser Text wurde um 13.24 Uhr aktualisiert+++