Reinhold Macke (von links), Birte Schmidt und Mohammed Ghobadian sind drei der insgesamt 20 Mitarbeiter in den neuen mobilen Service-Teams der BSAG. (Frank Thomas Koch)

20 neue Service-Mitarbeiter der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) sollen ab sofort an mehreren Straßenbahn- und Bushaltestellen Fahrgäste über Verbindungen und Anschlüsse informieren sowie für ein "Plus an Sauberkeit" sorgen.

Am Dienstag stellte das Nahverkehrsunternehmen die neuen mobilen Teams vor. Ermöglicht werden sie laut BSAG durch das Beschäftigungsprogramm "Perspektive Arbeit Saubere Stadt", kurz PASS, des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. PASS soll bis zu 130 Langszeitarbeitslosen in Bremen und Bremerhaven die Rückkehr in das Erwerbsleben erleichtern. Das Programm erstreckt sich zunächst über zwei Jahre und wird vom Senat mit 3,5 Millionen Euro unterstützt.

Zweites Team ab Oktober

Die BSAG hat sich um insgesamt 44 Stellen des PASS-Programms beworben. Die ersten 20 Mitarbeiter der mobilen Teams wurden seit Anfang Juli qualifiziert und beginnen nun ihren Einsatz an den Haltestellen. Eine zweite PASS-Gruppe werde ab 1. Oktober bei der BSAG zu weiteren mobilen Service-Mitarbeitern ausgebildet.

Die Service-Teams sollen nicht nur für Informationen rund um Anschlüsse und Verbindungen zur Verfügung stehen und an den Haltestellen Unrat beseitigen. Sie sollen auch Anwesende "für ein achtsames Miteinander" sensibilisieren, betont die BSAG. Und wenn jemand an einer Haltestelle einmal Hilfe benötige, stünden die Teams über die Leitstelle des Unternehmens in "direktem Kontakt zu Rettungskräften und zur Polizei".