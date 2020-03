Volle Aufmerksamkeit dem Tatort, wie hier nach dem Anschlag in Hanau. Künftig sollen auch die Opfer verstärkt im Fokus stehen. (Boris Roessler /dpa)

Opfer von Terrorismus, Amokläufen oder Geiselnahmen bekommen in Bremen eine zentrale Anlaufstelle. Claudia Schilling (SPD), Senatorin für Justiz und Verfassung, sieht darin ein „klares Zeichen für Opferschutz“. Die CDU spricht von einem „Schritt in die richtige Richtung“, kritisiert aber die Begrenzung auf Opfer von sogenannten Großschadensereignissen. Die Opfer von Straßen- oder Alltagskriminalität würden weiterhin vom Staat alleine gelassen, sagt Marco Lübke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Der Senat hat beschlossen, in Bremen eine Stelle für einen Opferschutzbeauftragten einzurichten. Die rechtsextremistischen Anschläge in Halle und Hanau hätten gezeigt, wie wichtig eine zentrale Anlaufstelle für die Opfer und deren Angehörige ist, betonte Justizsenatorin Schilling. Der Rechtsstaat dürfe nicht bei der Aufklärung der Tat und der anschließenden Strafverfolgung der Täter enden. „Wir müssen insbesondere auch die Opfer derartiger Taten im Auge behalten, ihnen eine Stimme geben und ihnen vor allem schnell und unbürokratisch helfen.“

Stimme der Betroffenen

Das hierfür im Senat verabschiedete Opferanlaufstellengesetz soll laut Schilling sicherstellen, dass Opfer und deren Angehörige im Falle von terroristischen Taten und Ähnlichem umgehend und umfassend informiert sowie hinsichtlich psychosozialer, finanzieller und sonstiger Hilfen beraten und an die entsprechenden Stellen vermittelt werden. Eigens hierfür soll ein Krisenkonzept erarbeitet werden. Zugleich soll die beim Justizressort angesiedelte Anlaufstelle die einzelnen Beratungs- und Hilfsangebote der staatlichen und freien Träger der Opferhilfe sowie des Opferschutzes im Strafverfahren koordinieren.

Über einzelne Ereignisse hinaus misst Claudia Schilling dem Opferschutzbeauftragten aber auch grundsätzliche Bedeutung zu: Er oder sie solle dauerhaft „als Fürsprecher für die Belange von Opfern fungieren und ihnen auf diese Weise eine Stimme geben.“

Von der CDU gibt es durchaus Zuspruch für die Gesetzesinitiative der Landesregierung. Aber eben auch Kritik: Die Begrenzung auf Opfer von Großschadensereignissen sei nicht gut, sagt Marco Lübke. Der Opferschutzbeauftragte müsse auch die Straßen- und Alltagskriminalität mit abdecken. „Hier werden die Opfer weiter vom Staat alleine gelassen.“ In diesen Fällen greife das bereits bestehenden Netz von Beratungsstellen, heißt es hierzu seitens der Justizbehörde. Die würden die Betroffenen an die zuständigen Stellen vermitteln, hierfür bräuchte es keine eigenständige Opferberatungsstelle.

Bremer CDU bringt eigenen Antrag ein

Die CDU hat selbst einen Antrag zu diesem Thema in die Bürgerschaft eingebracht, in dem sie einen Beauftragten für Bremen als zentrale Anlaufstelle für Opfer von Straf- und Gewalttaten und deren Angehörigen fordert. Viele Opfer einer Straftat fühlten sich gedemütigt, hilflos und allein gelassen.

Wobei zu den physischen und psychischen Verletzungen auch die Ungewissheit komme, wie es nun weitergehen soll. Erforderlich seien deshalb Ansprechpartner, „die einfühlsam und fachkundig auf die spezifische Situation des Opfers eingehen und entsprechende Hilfestellungen anbieten können“, sagt Lübke.

Natürlich gebe es nicht-staatliche Angebote für Opfer wie etwa den Verein Weißer Ring, die von großer Bedeutung seien. Sie leisteten wichtige Arbeit in der ehrenamtlichen Betreuung und Beratung von Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind und begleiteten sie in schwierigen Situationen, wie vor Gericht. Doch die Verfahren seien oft zäh und dauerten Jahre, konstatiert die CDU und sieht an dieser Stelle Ansätze für die Arbeit eines Opferschutzbeauftragten. Der könne auf die Beschleunigung eines Verfahrens hinwirken und die Opfer auch bei der Beantragung von Entschädigungszahlungen unterstützen. Es sei notwendig, dass sich Kriminalitätsopfer auch mit niederschwelligen Angeboten möglichst umfassend über die möglichen Unterstützungsangebote informieren können sowie über ihre Rechte aufgeklärt werden.“

In ihrem Antrag an die Bremische Bürgerschaft formuliert die CDU konkrete Aufgabenfelder für einen Opferschutzbeauftragten. Neben der Beratung und Bereitstellung von Informationen für Opfer von Straf- und Gewalttaten zählen dazu die Koordinierung zwischen den Ressorts Justiz und Verfassung, Soziales, Integration und Jugend sowie Inneres und der enge Austausch mit den weiteren Opferschutzbeauftragten auf Bund-Länderebene.

Telefonhotline und Internetseite für den Opferschutzbeauftragten

Damit Betroffene einen direkten Ansprechpartner haben und jederzeit wichtige Informationen abrufen können, sollen außerdem eine Telefonhotline sowie eine Internetseite für den Opferschutzbeauftragten eingerichtet werden, lautet eine weitere Forderung der CDU. Schließlich soll der Beauftragte jährlich einen Tätigkeitsbericht vorlegen, der die für den Opferschutz relevanten aktuellen Vorschriften enthält, die Entwicklung der Opferzahlen wiedergibt und sich mit den zur Verbesserung des Opferschutzes zu ergreifenden Maßnahmen auseinandersetzt.

Margaret Hoffmann, Vorsitzende des Weißen Rings in Bremen, begrüßt den Vorstoß der Landesregierung. „Das ist natürlich ganz in unserem Sinne“, sagt sie mit Verweis darauf, dass ihr Opferschutz-Verein ja gerade wegen entsprechender Defizite auf staatlicher Seite gegründet wurde. „Gut, wenn der Staat erkennt, dass er hier selbst verantwortlich ist.“