Der ADAC appelliert an ältere Autofahrer, regelmäßig ihre Reaktionen, Hör- und Sehstärke sowie ihre Regelkenntnisse überprüfen zu lassen. (Alexander Körner/dpa)

Immer mehr Senioren in Bremen geben freiwillig ihren Führerschein ab. Laut Bürgeramt waren es im vergangenen Jahr 185 Personen, in den beiden Jahren zuvor waren es 149 und 144 gewesen. Auch in einigen Städten in Niedersachsen ist dieser Trend zu erkennen. In Wolfsburg etwa stieg die Zahl von 26 auf 35, in Osnabrück von 51 auf 66.

In Niedersachsen waren im vergangenen Monat gleich zwei Mal Senioren als Geisterfahrer aufgefallen: Auf der A 1 starb ein 81-jähriger Falschfahrer in Höhe Stuhr-Groß Mackenstedt, eine vierköpfige Familie aus Bremen wurde schwer verletzt. Am selben Wochenende war ein 79-Jähriger auf der A 2 zwischen Hannover und Bad Nenndorf rund 60 Kilometer als Geisterfahrer unterwegs gewesen, ohne dass Schlimmeres passierte.

Keine Vergünstigungen in Bremen

Anders als in den meisten Städten steigt die Zahl der Rückgaben im ländlichen Raum nicht merkbar an. Karl-Friedrich Voss wundert das nicht. „Senioren müssen in ihrem Umfeld mobil sein“, sagt der Vorsitzende der Vereinigung niedergelassener Verkehrspsychologen, „sie wollen zum Arzt, zur Bank, zum Supermarkt.“ Deshalb sind Senioren vor allem dort, wo der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nicht gut ausgebaut ist, bis ins hohe Alter auf einen Führerschein angewiesen.

Manche Städte bieten Senioren eine kostenlose Busfahrkarte an, wenn sie freiwillig ihre Fahrerlaubnis abgeben, in Bremerhaven nennt sich ein solches Projekt „Umsteigen“. In Lingen im Emsland bekommen Männer und Frauen über 80 eine kostenlose Jahreskarte. In Bremen gibt es bisher keine Vergünstigungen, eine Senatsvorlage ist aber in Vorbereitung. Demnach sollen, so heißt es aus dem Innenressort, Senioren ein zeitlich begrenztes und kostenloses ÖPNV-Ticket erhalten.

Es ist kompliziert, beim Thema Fahrtüchtigkeit von Senioren allgemeingültige Befunde zu erstellen. Die Rechnung „älterer Fahrer = schlechterer Fahrer“ jedenfalls geht laut Experten nicht auf. Nils Linge, Pressesprecher des ADAC Weser-Ems, kann sich noch gut an eine bestimmte Autofahrt erinnern. Er saß während eines Fahr-Fitness-Checks hinten im Wagen, als ein 100-jähriger Mann aus Osnabrück beim ADAC seine Fahrtüchtigkeit überprüfen ließ.

„Der Mann ist gefahren wie ein junger Gott“, sagt Linge. Umgekehrt hat Linge mit 50-jährigen Fahrern in einem Auto gesessen und sich Sorgen um die eigene Gesundheit gemacht. Der ADAC sagt: „Die Fahrtüchtigkeit hat etwas mit der individuellen geistigen und körperlichen Fitness zu tun. Deshalb sprechen wir uns auch gegen eine pauschale Altersgrenze für Autofahrer aus.“

ADAC setzt auf Freiwilligkeit

Verkehrspsychologe Voss sieht darin auch überhaupt kein Problem. Seine langjährige Erfahrung hat ihn gelehrt, „dass ältere Fahrer sich eher an ihre Beschränkungen anpassen als jüngere“. Heißt im Klartext: Weil Senioren wissen, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind, fahren sie oft vorausschauender, vermeiden riskante Überholmanöver und halten diszipliniert den Abstand zu vorausfahrenden Autos ein.

Das sagt auch der ADAC und präsentiert Zahlen: Demnach verursachten Senioren 2017 nur 16 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden, obwohl sie 21 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Dass trotzdem immer mehr Senioren ihren Führerschein abgeben, führen Experten darauf zurück, dass es insgesamt mehr Senioren gibt.

Der ADAC appelliert an ältere Autofahrer, regelmäßig ihre Reaktionen, Hör- und Sehstärke sowie ihre Regelkenntnisse überprüfen zu lassen. Ab 50 sollten Autofahrer alle zwei Jahre Sehtests machen, ab 60 jedes Jahr. „Dabei setzen wir aber auf Freiwilligkeit“, sagt Linge. Der ADAC ist sich in dieser Frage mit den Verkehrspsychologen einig. „Am Grundsatz der Freiwilligkeit darf nicht gerüttelt werden“, sagt Voss, „man nimmt den Menschen mehr als nur ihren Führerschein, man nimmt ihnen die Mobilität.“

Im Ausland handhabt man es anders. In Spanien etwa müssen Autofahrer ab 65 alle fünf Jahre ihren Führerschein verlängern lassen, zum Antrag gehört eine medizinische Untersuchung der Fahrtüchtigkeit. Gestaffelt ist der Nachweis in Italien, ab 50 alle fünf Jahre, ab 70 alle drei, ab 80 alle zwei. In der Schweiz schließlich ist ab 70 alle zwei Jahre eine sogenannte vertrauensärztliche Kontrolluntersuchung verpflichtend. Verkehrspsychologe Voss hält nicht viel davon, ähnliche Vorgaben auch in Deutschland einzuführen: „Es gibt schlichtweg keine Vergleichsdaten, die nachweisen, dass es etwas bringt.“