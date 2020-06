Die Bremer Justizbehörde will vermehrt Vermögen abschöpfen. Deshalb werden bei der Staatsanwaltschaft 7,5 zusätzliche Stellen geschaffen. (Silas Stein/DPA)

„Vermögensabschöpfung“ wird ein Vorgang genannt, in dem die Justiz Geld und andere Werte sicherstellt, bei denen der Verdacht besteht, sie könnten auf kriminelle Art und Weise erlangt worden sein. Die Bremer Justizbehörde will die Möglichkeit hierzu jetzt verstärkt nutzen und hat eigens zu diesem Zweck 7,5 zusätzliche Stellen bei der Staatsanwaltschaft eingerichtet.

Seit zwei Jahren gelten vereinfachte Regeln für die Vermögensabschöpfung, erklärt hierzu Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD). „Offensichtlich auf kriminellem Weg erlangtes Vermögen muss seither keiner konkreten Straftat mehr zugeordnet werden, um eingezogen werden zu können. Jetzt genügt es, dass das Gericht von der illegalen Herkunft überzeugt ist.“

Eine Gesetzesänderung mit Wirkung: Wurden zwischen 2007 und 2016 in Bremen jährlich im Durchschnitt rund 556 000 Euro abgeschöpft, sind es laut Justizbehörde seit 2017 durchschnittlich fast 3,2 Millionen Euro jährlich. Diese Werte hätten zwar keine Allgemeingültigkeit, nicht zuletzt, weil sie oft von einzelnen, großen Verfahren abhingen. Doch die Tendenz sei deutlich und soll deshalb intensiviert werden.

Wirkung erzielte die Änderung nicht nur im Deliktfeld der Wirtschaftskriminalität, sondern insbesondere auch in den Bereichen der Organisierten Kriminalität sowie der Clankriminalität. „Egal, ob Bar- oder Buchgeld, Immobilien oder teure Sportwagen – illegales Vermögen verliert dadurch seine Sicherheit“, betont Schilling. „Kriminelle können sich nicht mehr darauf verlassen, dass ihnen das, was sie zur Seite geschafft haben, am Ende bleibt. Dadurch treffen wir sie da, wo es besonders wehtut: beim Geld.“

Ein Beispiel hierfür lieferte zuletzt ein Prozess gegen vier falsche Polizisten vor dem Landgericht. Beim inzwischen rechtskräftig verurteilten Hauptangeklagten wurden Einziehungsentscheide über 2,1 Millionen Euro angeordnet. Knapp die Hälfte davon konnten bereits in Form von Bargeld (254 000 Euro) und Zwangshypotheken (709 000 Euro) sichergestellt werden.

Möglich wurden die neuen Stellen durch eine jetzt erfolgte Absprache zwischen dem Justiz- und dem Finanzressort zur Intensivierung der Einnahmen aus Gewinnabschöpfung und Unternehmensgeldbuße, bei denen es oft um Großverfahren geht, die die Staatsanwaltschaft personell sehr fordern. Die 7,5 neuen Stellen bedeuten in etwa eine Verdopplung der Personenzahl, die bislang bei der Staatsanwaltschaft in diesem Bereich tätig ist.

Positiv bewertet dies auch Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne): „Die zusätzlichen Stellen zahlen sich dreifach aus: Vermögen aus kriminellen Aktivitäten wird vermehrt eingezogen, die bereits in diesem Bereich arbeitenden Beschäftigten werden entlastet, und es kommt mehr Geld in die Staatskasse.“