Es sind starke Worte, die Michael Hülsmann als Präsident und Geschäftsführer der 1999 gegründeten Jacobs University zum aktuellen Geschäftsbericht findet: „Die Erfolgsgeschichte geht weiter.“ Die Uni-Leitung hat zwar gerade erst die Übernahme eines 45-Millionen-Euro-Kredits vom Bremer Senat angenommen, sieht sich aber auf Erfolgskurs. Laut Jahresbericht, der an diesem Freitag veröffentlicht wird, konnte das Geschäftsergebnis zum vierten Mal in Folge vor allem durch ein Plus an Studenten verbessert werden. Das Minus schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um eine Million Euro auf 790 000 Euro.

„Der eingeschlagene Wachstumspfad funktioniert“, bilanziert Hülsmann. Gewachsen ist 2017 vor allem die Zahl der Studenten von 1244 im Vorjahr auf 1399 Studenten. Einen guten internationalen Ruf sichert sich die Uni durch Spitzenbewertungen bei Rankings und die Beteiligung an innovativen Forschungsprojekten. So fand nach Mitteilung des Uni-Sprechers Heiko Lammers auch die Entdeckung der rosa Schokolade „Ruby“ von Jacobs-Wissenschaftlern ein breites Medienecho. Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut präsentierte die Sorte zunächst auf dem asiatischen Markt. Inzwischen wird der rosafarbene Schokoriegel von Nestlé aber auch in der Schweiz verkauft.

Umsatz von 17,8 Millionen Euro mit Bachelor-Programmen

Die Ausrichtung der Uni bleibt international. Die meisten Studierenden – 80 Prozent – kommen weiterhin aus dem Ausland nach Grohn. 110 Länder sind vertreten. Trotzdem liegt ein besonderer Fokus auf dem asiatischen Markt: Rund ein Zehntel der Studierenden kommt inzwischen aus China. Dieses Land bleibt wie schon im Vorjahr auch im Bereich der Weiterbildung für die Privathochschule interessant. So schickte ein chinesisches Maschinenbauunternehmen bereits zum zweiten Mal angehende Führungskräfte an die Weser.

Vor allem mit den Bachelor-Programmen macht die Jacobs University ein gutes Geschäft: Mit ihnen erzielt sie einen Umsatz von 17,8 Millionen Euro und lag damit 14,1 Prozent besser als im Vorjahr. Während die Anzahl der immatrikulierten Bachelors von 762 auf 885 steigt, sinkt die Zahl der immatrikulierten Ph.D.-Studenten (in englischsprachigen Ländern der Doktorgrad) von 325 auf 278.

Neben steigenden Umsatzzahlen bei Studienvorbereitungskursen, Masterprogrammen und Weiterbildungsangeboten steigen auch die Drittmittelumsätze durch Forschungsaufträge pro Professor, von 200 000 auf 205 900 Euro. Obwohl die Zahl der Professoren im Forschungsbereich von 72 (im Jahr 2015) auf 59 im Berichtsjahr gesunken ist.

Insgesamt konnte die Uni ihre Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent auf 50,2 Millionen Euro steigern. Trotz des Wachsturmskurses sind die Ausgaben für den laufenden Betrieb nur geringfügig gestiegen. Die Personalausgaben stiegen dabei von 22,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 24,8 Millionen Euro im Jahr 2017. Ende des Jahres beschäftigte die University 405 Personen. Es gibt weniger wissenschaftliche Mitarbeiter, dafür aber wächst der Verwaltungsapparat.

Hohe Abschlussquote

Die Geschäftsführung betont, dass die Zahlen über dem Vorjahresniveau liegen, obgleich die Zuwendungen, die im Vertrag mit Bremen und der Jacobs Foundation festgeschrieben sind, planmäßig zurückgegangen sind. Die Stiftung wird die Uni weiterhin mit 100 Millionen Schweizer Franken unterstützen. Mit der Übernahme des Darlehens durch die Stadt Bremen wird die Liquidität der Uni um 2,5 Millionen Euro verbessert.

Für 2018 will die Uni einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Mut machen Hülsmann Zahlen aus dem Referenzjahr 2012: Seitdem hat sich das Betriebsergebnis um 20,3 Millionen Euro verbessert. Er war mit der früheren Uni-Präsidentin Katja Windt für den Sparkurs eingetreten und sieht jetzt seinen Vier-Jahres-Plan zur Neuausrichtung bestätigt.

Der 14. Undergraduate-Jahrgang der Studierenden hat sein Studium 2017 mit einer Erfolgsquote von 93,7 Prozent mit einem Bachelor-Grad abgeschlossen. Exakt dieselbe Erfolgsquote weisen im Geschäftsbericht auch die Bachelor Studierenden der Class of 2016 auf. Früher hat die Uni für 2016 auch schon mit einer anderen Zahl hantiert: Sie lag bei 96,1 Prozent.