Einen sicheren Übergang für Fußgänger auf Höhe des SOS-Kinderdorf-Zentrums wünscht sich der Verkehrsausschuss. (Roland Scheitz)

Mit der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße soll sich in den kommenden Jahren die Verkehrssituation insbesondere für Radfahrer und Fußgänger entscheidend verbessern. Darüber berichtete Franziska Peters von der Senatorischen Behörde für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) in der Sitzung des Ausschusses „Umwelt, Bau, Mobilität“ des Beirats Neustadt in den Räumen des SOS-Kinderdorfs

Bereits im Jahr 2014 hat die Bremer Bürgerschaft den „Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025“ (VEP) beschlossen, der für die kommenden zehn bis 15 Jahre ein nachhaltiges Verkehrskonzept ermöglichen soll. Ein Mehr an Teilhabe und Gleichberechtigung soll der Verkehrsentwicklungsplan bewirken, ebenso eine höhere Verkehrssicherheit sowie die Optimierung der Wirtschaftsverkehre und die Erreichbarkeit des Oberzentrums. Mehr und bessere Angebote alternativer Verkehrsmittel stehen genauso auf dem Plan wie die Verknüpfung der einzelnen Verkehrssysteme. Der Umweltverbund zwischen Stadt und Region soll gestärkt werden, und es soll weniger negative Auswirkungen auf Mensch, Gesundheit und Umwelt geben.

Dominanz des Autoverkehrs

Hehre Ziele, die sich im Falle der Friedrich-Ebert-Straße im Verkehrsentwicklungsplan konkretisieren: Dabei wird der Friedrich-Ebert-Straße eine „wichtige verkehrliche Bedeutung für den Kfz-Verkehr“ attestiert, es wird aber auch eine Dominanz des Autoverkehrs erkannt, die Belange von Fußgängern und Radfahren und des Ortsbilds müssten zurücktreten. Mit der Vollendung des Autobahnrings werde jedoch von einer leichten Verkehrsreduzierung ausgegangen, „so dass dann eine punktuelle Umgestaltung der Straße zum Abbau dieser Defizite möglich wird“ – ohne, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt durch den motorisierten Individualverkehr beeinträchtigt wird.

„Als Hauptverkehrsstraße bündelt die Friedrich-Ebert-Straße Verkehre und hat auch für den Stadtteil eine große Bedeutung“, sagt Franziska Peters und verweist auch auf den Radverkehr und die ÖPNV-Anbindung. Die besagte Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße soll sich zwischen Kleiner Weser und der Neuenlander Straße konzentrieren und zum Ziel haben, die Defizite im Bereich Fuß- und Radverkehr und des Ortsbildes abzubauen. Die Defizite manifestieren sich beispielsweise in einer ungünstigen Flächenverteilung. Und dadurch, dass Gastronomiebetriebe Tische und Stühle auf dem Gehweg aufstellen, wird der Weg zu schmal zum Gehen. Aber auch Bäume, die durch ihren Wurzelwuchs das Pflaster und den Radweg anheben, und die ungünstige Situation beim Ein- und Aussteigen im Bereich der Haltestelle Gastfeldstraße stellen solche Defizite dar. Auch die fehlende Querungshilfe im Bereich des SOS-Kinderdorfs hin zu den Wallanlagen zählt zu den verbesserungswürdigen Stellen der Friedrich-Ebert-Straße, zumal es dort bereits zu Unfällen gekommen ist.

Machbarkeitsstudie in Planung

Für die weitere Gestaltung des Prozesses ist auch eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Die Friedrich-Ebert-Straße soll dabei in fünf Abschnitte unterteilt werden und in diesen Abschnitten soll untersucht werden, wie sich der Straßenquerschnitt anders aufteilen lassen kann. Ziel ist dann, eine Vorzugslösung zur Umgestaltung zu entwickeln und abzustimmen. Für den Bereich „Planungsziele“ und „Variantenentwicklung“ sowie „Bewertung“ soll es öffentliche Workshops geben. Der erste Workshop ist dabei erst einmal auf Mai 2020 terminiert. Beteiligt werden sollen auch der Beirat und das Ortsamt.

„Heute geht es nur um das Verfahren, noch nicht um Inhalte“, stellt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon klar, als es umgehend zu Vorschlägen zur Verbesserung des Zustandes aus Publikum und Ausschuss kommt. Horst Kempe von den Freien Wählern meint dennoch, die Umgestaltung solle vor allem der Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs dienen, „aber auch zur Einschränkung des Autoverkehrs. Vielleicht tut sich da noch eine Möglichkeit auf, eine Fahrspur zu sperren.“ Franziska Peters betont: „Ziel ist es, Defizite abzubauen. Wie das dann aussieht, sehen wir am Ende.“ Johannes Osterkamp von den Grünen meint, Kinder und Ältere würden von der Umgestaltung am ehesten profitieren, und deshalb sollten auch solche Interessenvertreter eingeladen werden. „Ich hoffe, dass der Umbau die Sicherheit signifikant erhöht.“

Tempo 30 wird diskutiert

Ein Vertreter der „Arbeitsgruppe Friedrich-Ebert-Straße“, die sich ebenfalls Gedanken um eine Umgestaltung dieser Straße macht und sich für eine „lebenswerte und sichere Friedrich-Ebert-Straße“ einsetzt, bittet darum, dass auch Tempo 30 eine große Rolle spielen möge – auch unter dem Gesichtspunkt des Klimanotstands und dem Aspekt der autofreien Innenstadt. Die „Arbeitsgruppe Friedrich-Ebert-Straße“ lädt für Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr zu einer Informations- und Austausch­veranstaltung in das Gemeindezentrum Zion in der Kornstraße 31 ein. Weitere Informationen sind zu finden auf der Internetseite

www.friedrich-ebert-str.stadtneudenken.de.