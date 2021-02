Bei einem Streit in Bremerhaven-Lehe sind mehrere Männer zum Teil schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einem Mehrfamilienhaus an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ist am Dienstagvormittag ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei weitere Männer erlitten dabei ebenfalls Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, teilt die Polizei mit.

Die Hintergründe des Streits sind bisher unbekannt. Die Polizei sperrte die Hafenstraße während des Einsatzes zeitweise komplett für den Fahrzeugverkehr. Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Einsatzortes. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.