Im September hat die Bremer Ärztekammer beschlossen, in Zukunft keine Weiterbildungen zum Thema Homöopathie mehr anzubieten und dazu keine Prüfungen mehr durchzuführen. Bislang können sich ausgebildete Ärzte nach einer Weiterbildung dazu zum Beispiel als „Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie“ bezeichnen. Diese Zusatzbezeichnung kann man nun in Bremen nicht mehr erwerben.

Nach dem Beschluss der Ärztekammer gab es viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die sich für und gegen Homöopathie aussprachen – offenkundig sorgt das Thema für Diskussionsstoff. Auch bei der Ärztekammer gab es Rückmeldungen: „Es gab auch aufgebrachte Reaktionen, aber erstaunlich wenige, viele haben sich bedankt, und wir hatten eine insgesamt recht sachliche Diskussion“, sagt Heidrun Gitter, Präsidentin der Ärztekammer. Sie betont, dass die Kammer niemandem verbiete, Globuli einzunehmen: „Für uns fällt die Homöopathie aber in den Bereich der Glaubenslehre, und das kann man nicht in Prüfungen abfragen.“ Sie stellt zudem klar, dass Weiterbildungen zur Naturheilkunde nicht abgeschafft seien. Die Ärztekammer wende sich nicht gegen Mittel wie zum Beispiel gegen Quarkwickel bei Milchstau für stillende Mütter. „Homöopathie wird oft mit Naturheilkunde verwechselt“, sagt Gitter.

Inzwischen sind Gitter zufolge mehrere Ärztekammern in anderen Bundesländern dem Bremer Beispiel gefolgt. Für eine Abschaffung der Zusatzbezeichnung Homöopathie stimmten demnach die Ärztegremien in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Bremer waren mit ihrem Beschluss deshalb die Ersten, weil im kleinsten Bundesland der Termin für die nächste Zusammenkunft der Ärztevertreter besonders früh anstand. Doch es habe in Bremen, wo die Entscheidung gegen Globuli einstimmig fiel, auch ein starkes Votum gegeben, sagt Gitter: „Wir waren ein bisschen der Türöffner und haben gezeigt, dass man so mutig sein kann und sagen kann: Das schaffen wir ab.“

Liste für Homöopathie

In Bremen hat sich nun aber auch eine kleine Opposition gebildet: Mehrere Mediziner, die den Beschluss zur Homöopathie kippen wollen, haben sich zusammen geschlossen. Sie traten mit einer neu gegründeten Liste namens „Integrative Medizin“ zur Neuwahl der Ärztekammer im Dezember an. „Es darf nicht nur um Gerätemedizin und Tabletten gehen“, sagt Jürgen Fuchs, der für die integrativen Mediziner antrat und gewählt wurde. „Es braucht so viel Schulmedizin wie nötig, aber sie sollte gerne mit anderen, harmloseren Verfahren kombiniert werden.“ Die Unterstützer der Liste für integrative Medizin setzen sich nicht nur für Homöopathie ein, sondern auch für Verfahren wie Akupunktur, Naturheilkunde und Osteopathie. „80 Prozent der Bevölkerung wollen mit solchen Verfahren behandelt werden, die Patienten laufen uns zu, wir betreuen sie so gut.“ Seine Liste konnte aber nur einen Sitz erringen und hat damit keine Chance, den Beschluss zur Homöopathie rückgängig zu machen.

Gewählt wurden insgesamt 30 Vertreter in das Ärzteparlament: 25 für Bremen und fünf für Bremerhaven. Die Mehrheit ging erneut an die Liste von Heidrun Gitter, die Krankenhausärzte über den Marburger Bund vertritt sowie mehrere andere Listen, die unter anderem Hausärzte und Psychotherapeuten vertreten.

Als wichtiges Thema für die Ärztekammer im Jahr 2020 nannte Gitter, dass es notwendig sei, die Gesprächszeit für Ärzte besser zu vergüten. Während homöopathische Gespräche häufig privat bezahlt würden, könnten Hausärzte die Zeit, in der sie Patienten beraten, schlecht abrechnen: „Ein normales Hausarzt-Gespräch ist deutlich geringer vergütet als ein homöopathisches Gespräch.“