Die Polizei registrierte bei der Demonstration mehrere Verstöße. (dpa)

Bei einer Demonstration mit bis zu 250 Teilnehmern in der Bremer Neustadt ist es laut Polizei am Donnerstagabend zu mehreren Verstößen gegen die Versammlungsauflagen sowie zu Verkehrsbehinderungen und weiteren Störungen gekommen. Die Mindestabstände seien nicht eingehalten worden, worauf die Polizei mehrfach durch Lautsprecherdurchsagen aufmerksam gemacht habe. Menschen, die als Ordner erkennbar waren, habe es nicht gegeben. Zudem zündeten Demonstrationsteilnehmer laut Polizei Pyrotechnik und verhielten sich aggressiv sowie beleidigend gegenüber den Beamten.

Unter dem Motto „Unsere Solidarität gegen ihre Repression - Freiheit für alle politischen Gefangenen“ waren die Demonstranten vom Buntentorsteinweg über die Wilhelm-Kaisen-Brücke zum Marktplatz gezogen. Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen zum Infektionsschutz und gegen das Sprengstoffgesetz.

Gegen 19.40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte darüber hinaus, dass an der Polizeidienstelle an der Schulstraße an einem abgestellten Streifenwagen zwei Scheiben beschädigt worden waren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0421/362-3888 bei der Polizei zu melden.