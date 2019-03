Gleich mehrere Einsätze beschäftigte die Bremerhavener Feuerwehr am Freitagabend. (Carsten Rehder/dpa)

Am Freitagabend hatte die Feuerwehr wegen mehrerer Brände in Bremerhaven viel zu tun. Um 19.47 Uhr wurde der erste Brand im Twischkamp in Lehe gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine rund fünf mal sieben Meter große Gartenlaube im Weg 10 Feuer gefangen. Das Häuschen stand in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Wie es in dem Bericht heißt, hatten die Feuerwehrleute das Feuer um 20.26 Uhr unter Kontrolle.

Fast zeitlgleich um 20.14 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Schiffdorfer Chaussee in Geestemünde die Feuerwehr. Als die Retter dort eintrafen, hatten das Personal das Feuer bereits gelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Brandort untersucht.

Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten. Um 20.49 Uhr wurde die Feuerwehr ein drittes Mal alarmiert. Diesmal brannte ein Gebüsch im Kleingartengebiet Reuterhamm. Ohne größere Probleme konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen.

Den vierten Einsatz hatte die Feuerwehr am Freitagabend in der Langen Straße. Dort brannten kurz vor 21.30 Uhr Müllltonnen an einem Haus. Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Lehr gerufen. Um 21.50 konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, die Einsatzkräfte verhinderten größere Schäden am Gebäude. (mmi)