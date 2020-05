Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. (Björn Hake)

Am Wochenende ist es in Bremen zu mehreren Bränden gekommen. Es entstand dabei hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Bei einem der Brände untersucht der Staatsschutz einen politischen Zusammenhang.

In der Nacht zu Samstag brannte aus noch ungeklärter Ursache in der Altenburger Straße ein Opel Corsa. Das Auto wurde stark beschädigt. Am späten Samstagabend gegen 22.40 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer bei einer Pizzeria in der Bismarckstraße. Die Feuerwehr löschte die brennenden Mülltonnen und -säcke. Um 23.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zum nächsten Feuer ausrücken: In der Straße Fesenfeld brannte das Wohnmobil einer SPD-Politikerin. Es entstand hoher Sachschaden. Ob ein politischer Zusammenhang besteht, wird nun durch den Staatsschutz geprüft.

Gegen 02.36 Uhr standen am Osterdeich mehrere Mülleimer in Flammen. Auf Höhe der Mozartstraße stellten die Polizisten sechs Männer im Alter von 26 bis 32 Jahren. Sie werden verdächtig, zumindest eines der beiden Feuer am Osterdeich gelegt zu haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Vorfälle. Hinweise nehmen die Beamten unter 0421 362-3888 entgegen.