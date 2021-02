Bei der BSAG gibt es Umleitungen auf mehreren Linien. (Christian Walter)

Wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Dienstagnachmittag mitteilte, sind gleich mehrere Linien von der Störung betroffen. Demnach fahren die Linien 5,6,8,24, 26 und 27 bis auf weiteres eine Umleitung. So verkehrt die Straßenbahn der Linie 5 ab Hauptbahnhof über Domsheide und Obernstraße. Die Linie 6 fährt ab Domsheide über Sielwall, Am Dobben und Hauptbahnhof. Derweil ist die Linie 8 ab Hauptbahnhof über Am Dobben, Sielwall und Domsheide unterwegs.

Die drei Buslinien nehmen ebenfalls einen veränderten Kurs. So fahren die 24, 26 und 27 ab Hauptbahnhof über Friedenstunnel und Parkallee. Wann genau die Störung behoben sein wird, konnte die BSAG bisher noch nicht mitteilen.