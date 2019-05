Feuer im Stadtteil Grünhöfe

Mehrere Fahrzeuge in Bremerhaven abgebrannt

Mehrere Garagen und Carports sind am frühen Freitagmorgen in Bremerhaven in Flammen aufgegangen. Das genaue Ausmaß des Brandes ist noch unklar.