Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Parzellenbränden in Bremen aufgenommen. (Björn Hake)

Am Donnerstag ist es in in Bremen gleich in mehreren Stadtteilen zu Parzellenbränden gekommen. Nach Angaben der Polizei waren neben Findorff (wir berichteten) auch Walle, Gröpelingen und Burglesum betroffen.

Zunächst brannten um 14 Uhr im Schrebergartengebiet In den Hufen - einem Ortsteil von Bremen-Findorff - fünf Parzellen. Drei davon brannten komplett nieder. Insgesamt waren 21 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit circa 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Arbeiten dauerten bis 18 Uhr an, der Sachschaden wird vom Einsatzleiter der Feuerwehr auf 40.000 Euro geschätzt.

Mehr zum Thema Löscharbeiten der Feuerwehr Parzellenbrand in Bremen-Findorff Am Donnerstagmittag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Bremen-Findorff ausgerückt. Demnach ist ... mehr »

Prüfung von Zusammenhängen

Weitere Einsätze hatte die Feuerwehr im Kleingartengebiet Bremen-Oslebshausen. Hier brannte gegen 18.40 Uhr eine Parzelle in der Straße Rotdornweg in voller Ausdehnung. Um 21 Uhr brannten in nur kleiner Entfernung zwei weitere Parzellen im Gartenweg.

Die Polizei hat die Brandursacheermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 362 3888 entgegen. (ico)