In Bremerhaven

Mehrere Passanten mit Machete bedroht

Vanessa Ranft

Mit einem machetenartigen, großen Messer hat ein Mann am Samstag mehrere Passanten in Bremerhaven-Lehe bedroht. Die Polizei nahm in fest.