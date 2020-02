Die Polizei hat bereits drei mögliche Tatverdächtige. (Björn Hake)

Eine Gruppe von etwa fünf Männern ist am späten Donnerstagnachmittag mit Schlagstöcken auf drei junge Männer losgegangen. Das berichteten mehrere Zeugen der Polizei. Demnach ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 16.45 Uhr in der Hemmstraße im Bremer Stadtteil Findorff. Ein 18-Jähriger musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei hat mithilfe der Zeugenaussagen, drei mögliche Tatverdächtige festgestellt. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (var)