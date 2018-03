Diese Steine haben die Täter auf die Straße gelegt. (Ralf Michel)

Zwei Männer werden verdächtigt, seit Mitte 2017 mehrfach Steine und andere Gegenstände auf viel befahrenen Straßen auf Autobahnzubringern in Bremen und Bundesstraßen in Niedersachsen abgelegt zu haben. Dabei kam es zu etlichen Verkehrsunfällen. Vergangene Woche ist den Ermittlungsbehörden nach monatelanger Arbeit in enger Kooperation mit der Polizei Niedersachsen die Festnahme gelungen.

Die beiden 24 und 25-jährigen Bremer sitzen in U-Haft. Ihnen werden 40 Taten vorgeworfen, die sie zwischen Juni und November 2017 begannen haben sollen. 24 davon in Bremen, 16 in Niedersachsen. Schwerpunkte der Taten waren Hemelingen, Arsten und Weyhe. Die Taten wurden in der Regel zur Nachtzeit durchgeführt. Wie die Polizei Bremen mitteilte wurde auf den Zubringern die Geschwindigkeit zeitweise von 22 bis 6 Uhr auf 60 km/h präventiv begrenzt. 20 beziehungsweise 19 Fälle haben beide gestanden. Die Anklage lautet versuchter Mord. (wk)