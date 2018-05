In Bremen ereigneten sich am Sonntag mehrere Unfälle, bei denen Fahrradfahrer schwer verletzt wurden. (dpa)

Der erste Unfall ereignete sich im Bürgerpark. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 74 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad durch den Bürgerpark in Richtung Findorffallee. An einer Eiche löste sich ein Ast und fiel auf die Bremerin, die daraufhin stürzte und sich am Kopf verletzte. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen und der Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Ein weitere Unfall ereignete sich im Viertel. Ein 46 Jahre alter Radfahrer war am Sonntagnachmittag auf dem Ostertorsteinweg in Richtung Sielwallkreuzung unterwegs. Nach ersten Ermittlungen fuhr er ohne Fremdeinwirkung gegen die Bordsteinkante, stürzte auf den Kopf und verletzte sich ebenfalls.

Beide Personen trugen keinen Schutzhelm. (shm)