Einsatz für den Rettungsdienst an einem Gymnasium in Huchting. (Andreas Gebert)

Vermutlich durch Reizgas müssen nach Informationen der Feuerwehr am Freitagmittag rund 40 Schüler am Alexander von Humboldt Gymnasium vor Ort behandelt werden. Die Kinder klagen über Übelkeit und Reizung der Augen. Nach Angaben der Polizei sei das Reizgas in zwei Klassenräumen versprüht worden. Die Feuerwehr habe die Räume gelüftet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Feuerwehr Bremen und der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. In der ersten Meldung war von einem sogenannten MANV 1, einem Massenanfall von Verletzten die Rede.

+++ Hinweis der Redaktion: In einer ersten Meldung war von der Grundschule an der Delfter Straße die Rede. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. +++