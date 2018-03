Brand in Bremerhavener Recycling-Firma

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mehrere Verletzte durch giftigen Rauch

In einem Recyclingunternehmen für Batterien in Bremerhaven hat es am Dienstag gebrannt. Mehrere Mitarbeiter wurden verletzt.