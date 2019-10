Die Polizei Bremen sucht nun Zeugen des Vorfalls. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Unbekannte haben am Samstag gegen 23 Uhr vor einem Lokal an der Schlachte randaliert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten rückten am späten Samstagabend mit einem Großaufgebot an und suchten nach den Tätern. Warum es zu der Randale kam, war zunächst noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet weiter nach den Tätern.

Die Polizei sucht Zeugen, auch Fotos und Videos können weiterhelfen, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. (par/dpa)