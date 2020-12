Am Stern trennte die Polizei eine Gruppe Gegendemonstranten von "Querdenkern". (Frank Thomas Koch)

Das Bundesverfassungsgericht hat am Samstagvormittag das Verbot der „Querdenker“-Demonstration in Bremen bestätigt. Das bestätigte Pressesprecher Pascal Schellenberg gegenüber dem WESER-KURIER. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Begründung dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen vom Freitag angeschlossen. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Entscheidung damit begründet, dass mit der erwarteten hohen Teilnehmerzahl eine Gefährdung für die Öffentlichkeit einhergehe. Dabei sei es unerheblich, dass eine Infektion mit dem Coronavirus nicht immer mit dem Auftreten von Symptomen verbunden sei, weil gerade von symptomfreien Erkrankten ein erhebliches Risiko ausgehe. Das Oberverwaltungsgericht hatte seinen Beschluss gegen die Demonstration damit gerechtfertigt, dass es kein milderes Mittel als das Versammlungsverbot gebe. „Es wäre nicht geeignet, dem Antragsteller ein Schutz- und Hygienekonzept aufzuerlegen, dessen Einhaltung letztlich nicht zu erwarten sei.“

Trotz des Verbots hat sich die Polizei Bremen auf einen Großeinsatz vorbereitet, auch eine Reiterstaffel und ein Helikopter sind im Einsatz. Eine Sprecherin der Innenbehörde bezifferte die Einsatzkosten auf rund 750.000 Euro. „Da im Vorfeld zur Teilnahme an der verbotenen Versammlung aufgerufen wurde, ist die Polizei Bremen mit Unterstützung anderer Polizeien heute im Stadtgebiet präsent“, erklärte ein Polizeisprecher. Gleichzeitig warnte er vor einer Teilnahme an den Demonstrationen. Wer an einer verbotenen Versammlung teilnimmt, begehe eine Ordnungswidrigkeit. „Die Polizei wird die Verstöße gegen das Versammlungsgesetz konsequent ahnden“, betonte der Sprecher. Er rief die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Nicht alle Gruppierungen hielten sich aber an das Verbot. Auf Twitter informierte die Polizei, dass sich immer wieder Gruppierungen am Stern und der Hollerallee sammelten. Dort trafen sie auch auf Gegendemonstranten, die Polizei trennte die Gruppen voneinander. Auf Twitter heißt es außerdem, dass die Polizei eine Gruppe im Bereich der Hollerallee kontrolliert hat - es bestehe der Verdacht eines Landfriedensbruches. Ein Polizeibeamter soll dabei verletzt worden seien. Weiter sollen sich vermehrt kleinere Gruppen in der Nähe des Marktplatzes aufgehalten haben, wie die Polizei gegen 17 Uhr mitteilte.

Der Eilantrag der „Querdenken421“-Initiative war am späten Freitagabend beim BVG eingegangen. „Die Grundrechte von Menschen sind von essenzieller Bedeutung und dürfen auch in einer Pandemie niemals in irgendeiner Weise eingeschränkt werden“, begründeten die Veranstalter den Gang nach Karlsruhe.

Bei der Demonstration unter dem Motto „Bundesweites Fest für Frieden und Freiheit“ wurden bis zu 20.000 Teilnehmer auf der Bürgerweide am Hauptbahnhof erwartet. Auch mehrere Gegendemonstrationen waren angekündigt, die trotz des Verbots der „Querdenken“-Demonstration am Mittag begannen. Zu einer Gegendemonstration des „Bremer Bündnis gegen Rechts“ kamen laut Polizei rund 300 Teilnehmer.

Unterdessen hat die Polizei gegenüber dem WESER-KURIER bestätigt, dass sie gegen den Veranstalter der „Querdenker“-Demonstration wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Der Veranstalter habe demnach in den sozialen Medien weiterhin zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen, auch wenn diese verboten werde.

+++ Dieser Artikel wurde um 17.35 Uhr aktualisiert. +++